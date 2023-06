Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Bertemu dengan WayV, Netizen: Lagi Koleksi Member NCT?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuat penggemar NCT terkejut setelah bertemu dengan Yangyang dan Hendery, anggota WayV, sub-unit dari NCT. Melihat pertemuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk kesekian kalinya dengan anggota grup K-pop tersebut, netizen berkomentar bahwa keduanya seperti sedang berusaha mengoleksi member NCT.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang saat ini berada di Korea Selatan, membagikan momen pertemuan mereka dengan Yangyang dan Hendery di Instagram pada Kamis, 15 Juni 2023. Para Sultan Andara ini membagikan foto yang dilakukan bersama kedua anggota WayV dengan keterangan, "Ehmmmmm @wayvofficial. Wowwwwww !!!!!!! Soon @rans.entertainment."

Tak hanya satu kali, Raffi Ahmad juga mengunggah video yang memperlihatkan hasil foto mereka. "Ehmmm, ada Yangyang Hendery, Yangyang Hendery WayV, woohooo. Coming soon RANS Entertainment, thank you SM. Mantap," katanya pada video tersebut.

Netizen Sebut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Seperti Koleksi Member NCT

Di Twitter, penggemar bergurau dengan menyebut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina seperti sedang melakukan misi untuk mengumpulkan member NCT. "Raffi dan Gigi seperti sedang melakukan misi untuk mengumpulkan anggota NCT," tulis @calyps****. Menanggapi cuitan ini, netizen lain malah menyuruh NCT untuk bergabung di RANS Entertainment dibandingkan terus berada di SM Entertainment. "NCT pindah dinaungan RANS saja lah engak usah (sama) SM (Entertainment) lagi," tulis @guodd***.

Sementara itu, di Instagram para netizen mengatakan bahwa Raffi dan Gigi seperti ingin menambah anak laki-laki dan berperan sebagai ibu dan ayah bagi anggota NCT. "WADUHHHHH INI MAU NAMBAH ANAK INI??? Bayangin Hendery ketemu Raffi Ahmad kayak apa wkwkwk," tutur @fayna***.

Fans Minta Raffi Ahmad Unggah Video Bersama Yangyang dan Hendery Secepatnya

Pada unggahan video, Raffi Ahmad memberikan pertanyaan melalui keterangan unggahan, "Mau di upload kapan guys vlognya di Youtube @rans.entertainment?????"

Untuk menjawab pertanyaan Raffi Ahmad, penggemar dengan kompak menyuruhnya untuk mengunggah video itu di hari yang sama, bahkan detik itu juga. "Sekarangg ajaa, menit dan detik ini jugaaaaaaaa," tulis @xasabn***. Lainnya mengatakan bahwa penggemar grup di bawah naungan SM Entertainment memang di luar ekspektasi karena meminta RANS untuk mengunggah video secepatnya. "Ekspektasi bakal banyak yang bilang besok taunya (dijawab) 'sekarang' Memang agak-agak ngelunjak SM Stan."

GABRIELLA AMANDA

