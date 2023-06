Mengenal Rex Orange County, Musisi Inggris yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rex Orange County, musisi asal Inggris yang akan konser perdana di Jakarta pada 14 Oktober 2023. Konser bertema Asian The Pony Tour akan diselenggarakan di Beach City International Stadium, Ancol. Kabar itu disampaikan melalui unggahan Instagram @rexorangecounty yang diunggah pada Selasa, 13 Juni 2023.

Siapa Rex Orange County?

Alexander James O'Connor atau nama populernya Rex Orange County musisi asal Inggris. Ia lahir pada 4 Mei 1998. Ia tumbuh di Grayshott perbatasan antara Hampshire dan Surrey. Mengutip All Music, saat masih muda, Rex aktif bernyanyi dalam paduan suara sekolah dan mengembangkan minatnya terhadap musik pop.

Pengaruh musiknya sangat beragam, seperti Queen, Stevie Wonder, Green Day, dan Weezer. Ia pernah menyukai bermain drum kemudian masuk ke BRIT School, sekolah seni di London. Di sana, Rex juga mengembangkan minat bernyanyi. Ia bermain piano dan gitar juga memproduksi sendiri album pertamanya.

Pada usia 17 tahun, Alex menggunakan nama panggung Rex Orange County dengan inisial OC diambil dari O’Connor. Perjalanan karier Rex Orange County dimulai saat ia merilis album debutnya, Bcos U Will Never B Free pada 2016.

Rex menghadirkan lagu yang menggambarkan perasaan remaja. Sejak saat itu, gaya bermusiknya kian memikat pendengar. Ia merilis lagu Uno pada 2016. Adapun Best Friend dan Sunflower pada 2017 dan long play buatannya Apricot Princess.

Kepopuleran Rex Orange County

Kesuksesan album debut membuka pintu Rex Orange County untuk tampil di panggung-panggung besar di berbagai belahan dunia. Ia telah mengadakan konser-konser di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan sekarang Indonesia menjadi tujuan berikutnya.

Pada 2018, Rex menduduki posisi kedua dalam voting BBC Sound of 2018, di bawah penyanyi asal Norwegia, Sigrid. Pada Februari 2019, dirilis singel bertema Valentine's Day yang berjudul New House, yang kemudian diikuti oleh singel 10/10.

Album ketiga Rex, PONY, dirilis pada Oktober tahun tersebut dan menunjukkan eksplorasi lebih dalam pengaruh musik penyanyi-penulis lagu dan jazz era tahun 70-an. Album ini juga menduduki peringkat pertama di Billboard Top Rock dan Alternative Albums. Pada 2020, O'Connor merayakan lima tahun peringatan album debutnya dengan merilis edisi vinyl khusus. Ia juga meluncurkan album konser Live at Radio City Music Hall.

Pada 2022, dirilis singel, Keep It Up sebagai pengantar album keempatnya yang berjudul Who Cares?, yang dirilis pada Maret. Album ini direkam di Amsterdam bersama mitra lama, Benny Sings dan menampilkan kolaborasi kembali dengan rapper Tyler, The Creator.

Rex Orange County dijuluki sebagai musisi pembaharuan musik indie pop. Julukan itu karena gaya uniknya yang memadukan elemen-elemen dari berbagai genre seperti pop, indie, dan hiphop. Ia menghadirkan lagu-lagu yang catchy dengan melodi yang mudah diingat. Kesan musiknya yang segar membuatnya menjadi idola kaum muda.

