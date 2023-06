Rex Orange County Gelar Konser di Jakarta, Simak Harga Tiketnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rex Orange County, musisi asal Inggris ini akan menggelar konser perdananya di Jakarta pada 14 Oktober 2023 mendatang. Konser yang bertajuk "Asian The Pony Tour" akan diselenggarakan di Beach City International Stadium, Ancol. Hal ini disampaikan melalui unggahan Instagram @rexorangecounty yang diunggah pada Selasa, 13 Juni 2023, "NEW ZEALAND, AUSTRALIA & ASIA. Ini sudah lama dinanti, saya SANGAT bersemangat untuk mengumumkan acara ini dan bermain di beberapa kota ini untuk pertama kalinya."

Postingan tersebut lantas mendapat reaksi antusias dari penggemarnya yang tidak sabar menunggu penampilan Rex Orange County. "Dadakan benerrrr!!" tulis akun @d***wsn***cn_, "Finally!!!!" tulis akun @sya**iee***, "see you brother Jakarta Indonesia" komentar akun @a****sep****utra.

Ismaya Live selaku promotor juga mengumumkan berita bahagia ini lewat postingan akun Instagram @ismayalive "Kembali tur pada musim gugur ini, Rex Orange County kembali dengan Live in Asia 2023 Tour, bersiaplah untuk bernyanyi dan menari bersama dengan alunan musik hip-hop, jazz, dan musik pop yang ceria. Akan berlangsung 14 Oktober di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.” pada Selasa, 13 Juni 2023.

Ada 7 kategori tiket yang tersedia untuk penggemar Rex Orange County. Mulai dari Rp 1.200.000 hingga Rp 600.000. Bagi Anda yang berminat, berikut ini harga tiket konser Rex Orange County dan kategori kelasnya yang telah dilansir dari akun @ismayalive:

1. Cat 1: Rp 1.200.000

2. Cat 2A: Rp 700.000

3. Cat 2B: Rp 700.000

4. Cat 2C: Rp 700.000

5. Cat 3: Rp 600.000

6. Festival 1: Rp 990.000

7. Festival 2: Rp 880.000

Untuk informasi tambahan, kategori CAT adalah kelas duduk atau seating. Sedangkan, festival adalah kategori berdiri atau standing. Semua harga tiket belum termasuk pajak 15% dan biaya admin sebesar 5%. Pembelian tiket dapat dilakukan pada website https://www.ismayalive.com/roc2023. Tiket akan mulai dijual pada 16 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

Perlu diketahui, saat membeli tiket konser Rex Orange County, klik tombol 'BUY TICKETS' di https://www.ismayalive.com/roc2023 ketika penjualan tiket dimulai. Kemudian pilih kategori tiket yang diinginkan, masukkan data pribadi Anda dan selesaikan pembayaran. Tunggu notifikasi pembayaran dan tiket online akan dikirimkan ke alamat email yang terdaftar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai informasi, Rex Orange County sebenarnya sudah dijadwalkan untuk konser pada 2020 lalu, namun karena pandemi Covid-19 konser tersebut akhirnya ditunda. Rencana semula Rex Orange County akan menggelar konser di Istora Senayan pada 9 Mei 2020 dan kemudian diundur menjadi 14 Oktober 2023.

Rex juga baru saja merilis album yang berjudul "Who Cares?" yang mampu menempati posisi peringkat #1 di Inggris, #2 di Australia, dan #5 di AS dan di dalamnya terdapat lagu-lagu fenomenal seperti Amazing, The Shade, Keep It Up, dan Open A Window. Kemungkinan lagu-lagu tersebut akan dibawakan dalam tour nantinya.

Demikian harga tiket konser Rex Orange County yang akan digelar di Beach City International Stadium, Ancol. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa melihat Instagram @ismayalive atau websitenya ismayalive.com.

Dwi Lucy Susetiowati

Pilihan editor: Tiket Habis dalam Waktu Singkat, Konser One Ok Rock di Jakarta Tambah Hari