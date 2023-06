Reuni Uncontrollably Fond, Kim Woo Bin dan Suzy Main Drama Baru Karya Penulis Kim Eun Sook

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Woo Bin dan Bae Suzy dikabarkan akan melakukan reuni di drama terbaru karya Kim Eun Sook, penulis drama hits The Glory. Mereka dikabarkan akan kembali dipertemukan di drama yang memiliki judul sementara Wishes Granted By Genie.

Mengutip dari Allkpop dan Soompi, kedua artis akan berperan sebagai tokoh utama. Kehadiran keduanya juga sudah dikonfirmasi oleh pihak produksi Hwa & Dam Pictures pada Rabu, 14 Juni 2023.

Drama Baru Suzy dan Kim Woo Bin Dikerjakan oleh Sutradara dan Penulis Terkenal Korea Selatan

Drama dengan judul sementara Wishes Granted By Genie akan disutradarai oleh Lee Byeong Heon yang juga menjadi sutradara pada film Extreme Jobs. Drama ini ditulis oleh Kim Eun Sook, penulis sejumlah drama hits Korea Selatan, seperti Guardian: The Lonely and Great God (2016), A Gentleman's Dignity (2012), Secret Garden (2010), Descendants of the Sun (2016), The Heirs (2013), dan The Glory (2022 dan 2023).

Wishes Granted By Genie juga akan menjadi kesempatan reuni untuk Kim Woo Bin dan Suzy, setelah pertemuan terakhir mereka di Uncontrollably Fond pada 2016. Pada drama terbaru mereka, Kim Woo Bin akan berperan sebagai jin yang mudah menghilang dan Suzy akan bermain sebagai Ga Young, manusia yang kekurangan emosi.

Kim Woo Bin dan Suzy Main Drama Romantis Komedi tentang Jin dan Manusia

Wishes Granted By Genie bercerita tentang pertemuan antara jin dengan manusia. Drama ini akan bergenre komedi romantis dan diperkirakan akan menghadirkan 12 episode. Kehidupan kedua karakter utama itu menjadi berhubungan satu sama lain dan harus menghadapi tiga keinginan yang dapat membawa keberuntungan ataupun hukuman. Karakter Genie yang dimainkan oleh Kim Woo Bin, akan bergumul dengan ledakan amarah yang dimilikinya dan kehilangan kehidupan sebelumnya, sedangkan Ga Young bekerja untuk membebaskan 'Genie' dari hukumannya.

Sementara itu, pihak produksi drama ini menjanjikan perpaduan antara cerita, pengambilan video, dan akting pemeran, serta berusaha untuk menjadikan Wishes Granted By Genie menjadi karya hit yang dinantikan oleh para penggemar.

GABRIELLA AMANDA | ALLKPOP | SOOMPI

