5 Drama yang Dibintangi Yang Se Jong, Lawan Main Bae Suzy di Doona!

TEMPO.CO, Jakarta - Yang Se Jong adalah aktor dan model Korea Selatan yang memulai kariernya di industri hiburan pada 2016. Namanya kembali muncul di dunia hiburan setelah menyelesaikan wajib militernya pada November 2021. Ia comeback dengan menjadi pemeran utama bersama Bae Suzy dalam Doona! yang tayang pada 20 Oktober lalu.

Dilansir dari Soompi, pada drama Doona!, Yang Se Jong berperan sebagai Lee Woo Joon, mahasiswa biasa yang bertemu dengan idola K-Pop. Walaupun tak memiliki banyak hal untuk dipamerkan dalam hidupnya, Woo Joon mampu menjadi sosok yang menyenangkan bagi sang idola, Lee Doona. Sebab, Woo Joon memiliki hati yang baik dan menyenangkan.

Sebelum melakukan wajib militer, Yang Se Jong sudah pernah tampil di beberapa drama. Dilansir dari berbagai sumber, berikut drama Korea yang pernah dibintanginya:

1. Dr. Romantic

Pada musim ke-1 dan ke-2, Yang Se Jong berperan sebagai Do In Bum, dokter dengan keahlian bedah umum. Dr. Romantic menceritakan tentang Kim Sa Bu, ahli bedah ternama di rumah sakit besar. Dokter yang dijuluki sebagai tangan Tuhan ini memutuskan untuk pindah ke klinik Doldam. Setelah pindah, ia bertemu dengan banyak dokter lainnya yang bergabung untuk menyembuhkan pasien di klinik Doldam.

2. Saimdang, Lights Diary

Yang Se Jong berperan sebagai Han Sang Hyun, mahasiswa pascasarjana dalam Saimdang, Light’s Diary. Dilansir dari Mydramalist, drakor ini menceritakan tentang Seo Ji Yoon, dosen sejarah seni Korea yang menginginkan gelar Ph.D agar menjadi profesor di universitasnya. Ia dipercayai oleh mentornya untuk membuat tesis tentang lukisan Gunung Geumgang An Gyeon. Namun, Hang Sang Hyun datang dan mempertanyakan keaslian lukisan tersebut. Akhirnya, Seo menemukan buku harian dari tokoh sejarah Shin Saimdang untuk mengungkap kebenaran.

3. Temperature of Love

Dalam drakor ini, Yang Se Jong berperan sebagai Oh Jung Sun, pria yang bercita-cita sebagai koki masakan Prancis. Dilansir dari Mydramalist, Temperature of Love bercerita tentang Hyun Soo, penulis serial drama yang ingin berhenti dari pekerjaannya. Ia akhirnya membuat sebuah akun online dengan nama Jane dan berteman dengan akun Chakhan Seupeu. Suatu hari mereka bertemu di dunia nyata dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka yang sebenarnya.

4. Thirty But Seventeen

Dalam Thirty But Seventeen, Yang berperan sebagai Gong Woo Jin, pria yang tidak mau menjalin hubungan dengan siapapun. Mydramalist, drakor ini menceritakan tentang Woo Seo Ri, wanita yang mengalami koma selama 13 tahun. Secara fisik, ia telah berumur 30, tetapi mentalnya tetap berada di usia 17 tahun. Ketika tersadar, ia berusaha untuk mencari keluarganya dengan mendatangi rumah masa kecilnya. Namun, ia malah bertemu dengan Gong Woo Jin, pria yang tidak ia kenal sama sekali.

5. My Country: The New Age

Kali ini, Yang tampil dalam drakor yang berlatar di periode Joseon dengan nama Seo Hwi. Dilansir dari Asianwiki, drakor ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang berbeda pendapat tentang negara. Seo Hwi adalah pejuang yang tidak berkompromi apabila menyangkut tentang ketidakadilan. Sementara Nam Seon Ho adalah pria cerdas dan berbakat, tetapi dipandang rendah oleh orang lain. Suatu hari, ia berkonflik dengan Seo karena kesalahpahaman.

GEZITA INOVA RUSYDA | DINI DIAH

