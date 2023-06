Lirik dan Terjemah Lagu Loneliness Milik Putri Ariani yang Dikabarkan Akan Dibeli Simon Cowell

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Putri Ariani berhasil menyita perhatian publik dengan penampilannya yang memukau di audisi America’s Got Talent (AGT) musim ke-18, kini muncul kabar jika lagu ciptaannya yang berjudul ‘Loneliness’ akan dibeli oleh Simon Cowell, salah satu juri AGT. Dilansir dari Tempo, perempuan peraih Golden Buzzer tersebut akhirnya menanggapi singkat mengenai kabat tersebut.

“Amin,” kata Putri di Sekolah Menengah Kejuruan negeri 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ahad, 11 Juni 2023 kemarin.

Cerita Dibalik Lagu ‘Loneliness’ Putri Ariani

Menciptakan lagunya sendiri, Putri Ariani mengungkapkan jika lirik ‘Loneliness’ bercerita tentang bagaimana dia berusaha untuk menerima dirinya sendiri. Lagu tersebut juga lahir untuk membuktikan omongan orang yang merendahkannya karena kekurangan yang dimiliki. Melalui lagu tersebut, Putri juga ingin membuktikan jika dia mampu untuk membuat sebuah karya dengan hasil kerja kerasnya sendiri.

Lantas, seperti apa lirik dan terjemah dari lagu ‘Loneliness’ milik Putri Ariani yang dikabarkan akan dibeli Simon? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Lirik Lagu ‘Loneliness’ Putri Ariani

Bernada sedih, berikut lirik lagu ‘Loneliness’ milik Putri Ariani versi original:

I remember when we still one

Your laugh, your voice, and your bright eyes

We're together in this love

Promise we'll forever

And now you left me alone

‘Cause you find someone better

You're in that way with her

And one think I know

You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me when I deep

Thought you are my best scene

Being my prince, but I was wrong

Baby, you change a pink into the blue

And what does it mean all the things that we have written?

The great conversation and a beautiful future?

Perfect definition of sadly flower

You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me when I deep

Thought you are my best scene

Being my prince, but I was wrong

Oh baby, you change a pink into the blue

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me, you left me when I'm in love

Thought you are my best scene

Being my prince, (i was wrong) but I was wrong (i was wrong)

I was wrong (I was wrong)

I was wrong (I was wrong)

I was wrong (I was wrong)

I do i fall in you

Terjemah Lirik ‘Loneliness’ Putri Ariani

Berikut terjemahan dari lirik ‘Loneliness’ milik Putri Ariani:

Aku ingat saat kita masih menjadi satu

Tawamu, suaramu, dan matamu yang cerah

Kita bersama dalam cinta ini

Berjanji kita akan selamanya

Dan sekarang kau meninggalkanku sendiri

Karena kau menemukan seseorang yang lebih baik

Kau di jalan itu bersamanya

Dan satu hal yang kutahu

Kau menghancurkan hatiku, mematahkan harapanku

Membuatku begitu sedih dalam kesepian

Kau meninggalkanku tatkala aku dalam (mencintaimu)

Kupikir kau adalah adegan terbaikku

Menjadi pangeranku, tapi aku salah

Sayang, kau mengubah warna merah muda menjadi biru

Dan apa artinya semua hal yang telah kita tulis

Percakapan hebat dan masa depan yang indah

Definisi sempurna dari bunga sedih

Kau menghancurkan hatiku, mematahkan harapanku

Membuatku begitu sedih dalam kesepian

Kau meninggalkanku tatkala aku dalam (mencintaimu)

Kupikir kau adalah adegan terbaikku

Menjadi pangeranku, tapi aku salah

Sayang, kau mengubah warna merah muda menjadi biru

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Kau menghancurkan hatiku, mematahkan harapanku

Membuatku begitu sedih dalam kesepian

Kau meninggalkanku tatkala aku dalam (mencintaimu)

Kupikir kau adalah adegan terbaikku

Menjadi pangeranku, (aku salah) tapi aku salah (aku salah)

Aku salah (aku salah)

Aku salah (aku salah)

Aku salah (aku salah)

Mengapa aku jatuh (cinta) padamu?

RADEN PUTRI