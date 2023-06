Aktor Go Kyung Pyo Genap 33 Tahun: Merintis Karir dari Teater SMA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Go Kyung Pyo adalah aktor yang sudah menjrjak dunia akting sejak berumur 20 tahun.

Dilansir melalui theasianparent.com, pria kelahiran Seoul, 11 Juni 1990 ini sudah mengikuti ekstrakulikuler teater sejak di bangku SMA. Dia merasa jatuh cinta pada dunia akting dan menjadi seorang aktor.

Impiannya ini akhirnya tercapai dengan melakukan debut pada 2010 lalu melalui aktingnya di acara komedi Saturday Night Live (SNL) Korea. Ia menjadi anggota tetap selama tiga musim pertama acara komedi sketsa ini.

Sejak itu, kesempatannya untuk berakting semakin terbuka lebar hingga akhirnya bermain di drama Jungle Fish 2 pada 2010 dan I Believe in Love pada 2011. Tahun berikutnya, ia menjajal dunia film dengan membintangi A Millionare on the Run.

Setelah banyak bermain drama dan film, Kyung Pyo akhirnya mendapat popularitas dan pengakuan yang lebih luas dengan bermain di Reply 1988 saat 2015 dan Jealousy Incarnate saat 2016. Ia juga mendapat piala New Star Award di SBS Drama Awards 2016 dengan peran Go Jung Won di drama Jealousy Incarnate.

Ia mendapat peran utama pertama dalam drama KBS Strongest Deliveryman bersama Chae Soo Bin. Yang kemudian membintangi drama thriller Cross. Ini juga menjadi drama terakhirnga sebelum menjalani wajib militernya pada 2018 lalu.

Go Kyung Pyo menyelesaikan wamilnya dan dikeluarkan dari militer pada 2020 dan langsing kembali ke dunia akting dengan membintangi Private Lives bersama Seohyun SNSD. Kemudian bermajn dalam drama Love in Contract beradu akting dengan Park Min Younv dan Kim Jae Young.

