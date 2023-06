3 Hal tentang One Ok Rock, Band Jepang yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - One Ok Rock mengumumkan akan konser di Jakarta pada 29 September 2023. Konser itu dalam rangkaian Luxury Disease Asia Tour 2023. Sebelum konser di Jakarta pada 29 September 2023, One Ok Rock akan konser di Taipei pada 16-17 September. Setelah itu berlanjut ke Manila pada 26 September.

One Ok Rock band asal Jepang. Mengutip Fandom, One Ok Rock dibentuk di Tokyo pada 2005. Pada 25 April 2007, mereka memulai debutnya di bawah naungan A-Sketch merilis album Zeitakuby.

One Ok Rock bukan kali pertama berkunjung ke Indonesia. Grup musik itu pernah konser di Jakarta pada November 2013. One Ok Rock sempat akan konser lagi pada 2020. Waktu itu dalam rangkaian tur The Eye of the Storm Asia Tour 2020. Tapi, konser itu batal tersebab pandemi Covid-19.

Tentang One Ok Rock

1. Anggota band

Mengutip Kprofiles, One Ok Rock beranggota empat orang, yakni Taka, Toru, Ryota, dan Tomoya. Mulanya band ini beranggota lima orang anggota. Pada 2009, gitaris Alex keluar.

Taka berposisi sebagai vokal utama One Ok Rock. Dia lahir di Tokyo pada 17 April 1988. Taka berasal dari keluarga musisi. Orang tuanya penyanyi terkenal Jepang Masako Mori dan Shinichi Mori. Toru yang mengajak Taka bergabung dengan One Ok Rock.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Toru pemimpin One Ok Rock, posisinya di band sebagai gitaris dan vokalis. Toru lahir di Osaka pada 7 Desember 1988. Ryota merupakan pemain gitar bass dan backing vokal. Dia lahir di Osaka pada 4 September 1989. Toru dan Ryota adalah mantan anggota grup hip hop Heads.

Tomoya drummer One Ok Rock. Dia lahir di Prefektur Hyougo pada 27 Juni 1987. Dia mulanya drummer untuk album indie One Ok Rock, bergabung pada 2007.

2. Arti nama

Mengutip The Famous Birthday, nama band One Ok Rock, berasal dari frasa bahasa Inggris one o'clock yang berarti pukul 1. Nama itu dibuat sebagai pelesetan yang dimaknai kebiasan merak berlatih pada jam satu.

3. Memuncaki tangga lagu

Mengutip All Music, One Ok Rock membuat terobosan internasional dengan mengeluarkan lagu Ambitions pada 2017. Lagu itu menembus tangga lagu di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Lagu Ambitions proposisi komersial yang apik.

Debut Top 100 chart album Billboard, naik ke nomor dua di chart rock Amerika Serikat. Kesuksesan itu terus berlanjut dengan Eye of the Storm (2019) dan Luxury Disease (2022) yang memuncaki tangga lagu.

Pilihan Editor: Mengenal One Ok Rock, Band Asal Jepang yang akan Konser di Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.