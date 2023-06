Perjalanan Secret Number dan Mengenali Para Anggota Grup K-Pop Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Secret Number grup K-pop yang terdiri atas enam anggota perempuan. Secret Number memulai debutnya pada 2020 bernaung dalam label Vine Entertainment. Anggota Secret Number yaitu Lea, Dita Karang, Jinny, Minji, Soodam, dan Zuu.

Mengutip Fandom, sebelum debut agensi Vine Entertainment posting foto di Instagram mengumumkan bahwa 100 hari lagi akan ada debut girl group. Postingan itu dibuat pada 17 Desember 2019, berarti grup yang disebutkan akan debut pada 26 Maret 2020.

Perjalanan Secret Number

Pada 12 Maret 2020, Vine Entertainment mengumumkan, debut ditunda untuk memastikan kesehatan dan keselamatan anggota karena situasi pandemi Covid-19. Setelah menunggu lebih dari sebulan, akhirnya grup itu debut, Secret Number.

Pada 19 Mei 2020, grup ini memulai debutnya dengan album single pertama mereka Who Dis?. Album ini menyertakan, judul lagu lain Holiday dan comeback dengan lagu Got That Boom. Lagu yang dibuat kombinasi antara genre pop, hip-hop, dan R&B menampilkan vokal dan rap anggotanya.

Mengutip Kpopping, pada 29 September 2021 Vine Entertainment mengungkap, anggota Secret Number, Denise tidak akan berpartisipasi dalam comeback yang akan datang karena negosiasi kontrak. Kabar itu disusul dengan pengumuman kembali, Fire Saturday pada 27 Oktober 2021. Ada penambahan dua anggota baru Minji dan Zuu.

Pada 5 Februari 2022, Denise mengumumkan kepergiannya dari grup Secret Number dan Vine Entertainment di Instagram. Pada 12 Mei 2022, Vine Entertainment mengumumkan, Secret Number akan merilis album single keempat pada 8 Juni, Doomchita. Pada 28 Oktober 2022, Vine Entertainment merilis teaser foto untuk album single kelima Secret Number pada 16 November berjudul TAP.

Pada 9 Mei 2023, saluran YouTube Secret Number merilis trailer teaser untuk album single keenam Secret Number pada 24 Mei berjudul DOXA. Mereka juga merilis lagu yang didedikasikan untuk Lockey berjudul Beautiful One di album tersebut.

