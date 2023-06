Dansa dengan BCL, Ariel Noah Bingung Diundang ke BNI Java Jazz Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ariel Noah turut meramaikan panggung BNI Java Jazz Festival 2023 pada hari ketiga yang digelar pada Minggu, 4 Juni 2023. Ariel mengakui bahwa awalnya merasa bingung karena diundang oleh Peter Gonthas untuk mengisi acara BNI Java Jazz Festival 2023.

"Halo selamat malam semuanya. Happy to be here. Senang bisa ada di sini. Ada yang heran kenapa Ariel ada di sini. Saya sendiri juga heran kenapa ada di sini jujur," katanya di panggung BNI Hall, JiEXPO Kemayoran, Jakarta Utara.

Ariel Noah Dansa dengan BCL

Untuk penampilan spesialnya, Ariel mengajak Bunga Citra Lestari atau BCL untuk menyanyikan lagu Something Stupid milik Nicole Kidman dan Robbie Williams. Keduanya juga turut berdansa pada bagian instrumen dan membuat penonton bersorak dengan koreografi mereka yang terlihat serasi.

Pemilik nama asli Nazril Irham itu tidak hanya meng-cover 1 lagu, Ia juga turut menampilkan lagu rock milik Nirvana yang berjudul Smells Like Teen Spirit. "Gua besar sama lagu ini dari SMP. Gua besar sama lagu ini. Lagu ini enggak bisa (dimainkan) sama Peterpan atau Noah karena terlalu keras. Tabrakannya terlalu keras. Tapi hari ini mau ditabrakinnya lebih gede lagi sama jazz," katanya. Musisi 41 tahun ini juga mengakui bahwa membawakan lagu Nirvana itu paling membuat dirinya sangat terbebani dan gugup.

Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari atau BCL tampil di BNI Java Jazz Festival, Minggu, 4 Juni 2023. TEMPO/Gabriella Amanda

Ariel Noah Canggung dengan Genre Jazz

Pada gelaran Java Jazz Festival ke-18 ini, Ariel menyebutkan bahwa dirinya terbiasa untuk membawakan lagu pop. "Untuk pertama kali baru tahu kalau lagu Peterpan sama Noah bisa dijadiin kayak gini. Awal-awal agak bingung sih, karena biasa ada pijakan (kalau) di (genre) pop. Lah ini, dia ke mana gue ditinggal di tengah-tengah," katanya.

Bagian yang paling membuatnya canggung adalah bagian instrumental. Menurutnya, musik akan dimainkan cukup lama dan Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Jadi yang gua pelajari, yang paling susah manggung di sini itu pada saat instrumennya lagi main. Jadi saat padus satu enggak nyanyi terus mereka main, 'gua ngapain gila, lama loh', tapi lama kelamaan oke juga," katanya.

Sementara itu, pada bagian musik dalam penampilannya di Java Jazz Festival 2023 itu, Ariel terlihat memilih untuk menari-nari kecil dan minum air mineral. Kemudian, mantan kekasih Luna Maya itu, membawakan 5 lagunya saat di Peterpan dan Noah, yaitu Topeng, Kupu-kupu Malam, Yang Terdalam, Tak Ada Yang Abadi, dan Menghapus Jejakmu.

GABRIELLA AMANDA

