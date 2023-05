Unggah Video Mesra dengan Bona WJSN di Joseon Attorney, Woo Do Hwan Tuai Pro Kontra

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Woo Do Hwan terlibat kontroversi terkait unggahannya di Instagram yang memperlihatkan kemesraan dengan Bona WJSN dalam drama Joseon Attorney. Dikutip dari Koreaboo dan SBS News, unggahan tersebut tuai pro dan kontra netizen Korea Selatan karena terlihat terlalu mesra.

Woo Do Hwa Tuai Pro Kontra Netizen Korea Selatan

Pada Sabtu, 20 Mei 2023, Woo Do Hwan awalnya mengunggah sebuah video yang batal ditayangkan pada drama Joseon Attorney sebagai bentuk rasa terima kasih atas dukungan penonton. Dalam video itu, Woo Do Hwan dan Bona WJSN terlihat berpelukan mesra sambil berbaring di kamar tidur.

"Aku ingin berterima kasih kepada penonton Joseon Attorney. Ini merupakan karya comeback setelah 3 tahun, aku banyak merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Namun, berkat para pemain yang baik hati, sutradara, dan para staf yang paling bekerja keras, aku mendapatkan kekuatan," tulisnya.

Menanggapi unggahan tersebut, penggemar Bona WJSN naik pitam dan meminta Woo Do Hwan untuk menghapusnya. Penggemar WJSN juga mengharapkan sang aktor untuk mengunggah video yang lebih sopan dan sesuai etika. "Tolong hapus ini. Tidakkah Anda berpikir alasan adegan ini dikeluarkan dari penayangan? Tolong hapus," tutur penggemar.

Meskipun begitu, beberapa netizen memilih untuk membela Woo Do Hwan. Mereka beranggapan bahwa tidak ada yang salah dengan unggahannya dan penggemar Joseon Attorney akan menyukai adegan tersebut. "Jika Anda hanya melihat cuplikan ini, mungkin akan terlihat sedikit vulgar. Namun, jika Anda menontonnya secara keseluruhan, keduanya terlihat manis dan bahagia, ini membuatku senang. Aku merasa dia (Woo Do Hwan) menunjukkan dramanya berakhir dengan bahagia," ujar netizen dikutip dari Koreaboo.

Agensi Woo Do Hwan Klarifikasi, Dapat Izin Bona WJSN

Pihak agensi Woo Do Hwan angkat bicara soal kontroversi yang memberatkan sang aktor. Perwakilan Woo Do Hwan memastikan bahwa telah mendapatkan izin dari Bona WJSN. "Klip yang dipermasalahkan itu diunggah setelah didiskusikan dengan sang aktris. Jika tidak ada persetujuan, dia (Woo Do Hwan) tidak akan bisa mendapatkan video tidak jadi rilis," katanya.

Selain itu, disebutkan bahwa Woo Do Hwan mengunggah video itu untuk para penggemar dan memutuskan untuk menghapusnya karena ketidaknyamanan beberapa orang. "Dia mengunggah klip itu untuk penggemar, tetapi karena ada yang tidak nyaman dengan klipnya, dia menghapusnya," kata perwakilan agensi.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO | SBS NEWS

