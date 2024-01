Hyeri Debut Main Film Noir, Perankan Mantan Idola K-pop yang Jadi Penari Tiang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Girl's Day, Hyeri akan debut main film noir bersama Jang Dong Gun dan Woo Do Hwan. Hyeri telah dikonfirmasi sebagai pemeran utama perempuan dalam film berjudul Tropical Night (judul sementara).

Tropical Night adalah film noir yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Pan Soo. Film ini merupakan karya terbaru dari Hive Media Corp, yang terkenal dengan produksi film-film seperti Inside Men, The Last Princess, The King's Letters, The Man Standing Next, Deliver Us from Evil, dan 12.12: The Day.



Hyeri Perankan Mantan Idola K-pop yang Jadi Penari Tiang

Dalam film tersebut, Hyeri berperan sebagai Ari, mantan leader girl grup K-pop yang kini bekerja sebagai penari tiang atau pole dancer di sebuah klub di Walking Street di Bangkok, Thailand. Ari yang merupakan anggota girl grup di Korea, dan Taekang (diperankan oleh Woo Do Hwan), yang bekerja paruh waktu sebagai agen acara, bertemu di sebuah acara dan dengan cepat jatuh cinta kemudian menjalin hubungan romantis.

Syuting Tropical Night dijadwalkan berlangsung di berbagai lokasi di Thailand, dimulai pada akhir Januari 2024.

Hyeri Bintangi Film Victory tentang Pemandu Sorak

Hyeri saat ini sedang menunggu perilisan filmnya, Victory. Victory merupakan film bertema pemandu sorak pertama di Korea. Berlatar tahun 1999, di ujung selatan Geoje, film ini menceritakan kisah klub pemandu sorak 'Millennium Girls,' yang dibentuk semata-mata untuk menari oleh Philsun (diperankan oleh Hyeri) dan Mina (diperankan oleh Park Sewan), yang menyebarkan dukungan penuh semangat melalui tari dan musik.

Hyeri merupakan seorang aktris dan penyanyi Korea Selatan. Dia menjadi terkenal sebagai anggota termuda dari girl grup Girl's Day dan mendapatkan gelar Adik Perempuan Bangsa di Korea Selatan, berkat popularitasnya yang luas setelah bertugas sebagai anggota tetap di Real Men (2014).

Hyeri semakin dikenal luas karena peran utamanya dalam drama Reply 1988 (2015), yang pada saat itu merupakan drama dengan rating tertinggi dalam sejarah televisi kabel Korea. Penampilannya sebagai protagonis perempuan menerima pujian kritis dan pujian dari penonton, sehingga mendapatkan penghargaan.

