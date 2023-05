Konser Musik BMTH Mau ke Indonesia? Ini Jadwal Mereka Manggung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dari kabar yang berseliweran di Twitter mengutip Disway.id, Olivier Sykes dan kawan-kawan dikabarkan akan konser musik di Jakarta pada November.

Jadwal konser grup band BMTH di Jakarta itu bocor dan dikabarkan telah terkonfirmasi. Lewat sebuah unggahan di lini masa Twitter, BMTH akan konser di Jakarta antara 10 sampai 12 November 2023, dan berlokasi di Ancol, Jakarta Pusat.

"10-12 November-Ancol. Mac**** H**d, Sa****n (Soasin), B**H (@bringmethehorizon)," tulis sebuah tangkapan layar di akun Instagram @konserfeeds.

"Confirmed," tulis keterangan di tangkapan layar tersebut.

Namun mengutip Time.news, grup band BMTH dikabarkan akan mengadakan konser di Indonesia pada 17 November 2023. Kabar itu pertama kali dibagikan oleh personel Dochi Sadega, Pee Wee Gaskins. Melalui akun Twitter pribadinya @katadochi, ia secara terang-terangan menyebut BMTH akan menggelar konser di Indonesia pada November mendatang. Dochi pun mengaku memperoleh informasi tersebut dari sebuah sumber.

"BMTH 17 Nov #infordal," tulis dia dikutip pada Rabu, 17 Mei 2023.

Tetapi sayangnya, Dochi tidak membeberkan informasi lebih lanjut soal konser BMTH di Indonesia, termasuk promotor ke lokasi konser BMTH. Kendati demikian, cuitan Dochi langsung menarik perhatian nitizen. Mereka bahkan menyebut sangat menantikan penampilan band yang menyanyikan lagu Can You Feel My Heart tersebut.

Sejauh ini belum diketahui pasti mana kabar yang benar terkait konser BMTH di Indonesia. Berikut jadwal tur beserta lokasi konser BMTH, dilansir dari id.concerty.com, antara lain ialah:

- Pada 2 Juni 2023 di Rock im Ring dan Rock am Park, Nurnberg, Jerman.

- Pada 6 Juni 2023 di Accor Arena, Paris, Prancis.

- Pada 9 Juni 2023 di Download Festival 2023, Derby, Inggris Raya.

- Pada 27 Juni 2023 di Paviliun Cynthia Woods Mitchell, The Woodlands, Amerika Serikat.

- Pada 28 Juni 2023 di Paviliun Dos EQUIS, Dallas Amerika Serikat.

- Pada 30 Juni 2023 di Talking Stick Resort Amphitheatre, Phoenix Acres Trailer Park, Amerika Serikat.

- Pada 1 Juli 2023 di Amfiteater Vredit Union Pulau Utara, Chula Vista, Amerika Serikat.

- Pada 2 dan 3 Juli 2023 di Stadion BMO, Los Angeles Downtown, Amerika Serikat.

- Pada 5 Juli 2023 di Shoreline Amphitheatre, Mountain View, Amerika Serikat.

- Pada 7 Juli 2023 di Amfiteater Usana, West Valley City, Amerika Serikat.

- Pada 9 Juli 2023 di Fiddler's Green Amphitheatre, Greenwood Village, Amerika Serikat.

- Pada 11 Juli 2023 di Walmart AMP, Rogers, Amerika Serikat.

- Pada 13 Juli 2023 di Amfiteater Somerset, Somerset, Amerika Serikat.

- Pada 15 Juli 2023 di Riverbend Music Center, Cincinnati, Amerika Serikat.

- Pada 16 Juli 2023 di Rouff Music Center, NOBLESVILLE, Amerika Serikat.

- Pada 18 Juli 2023 di Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, Amerika Serikat.

- Pada 19 Juli 2023 di Jiffy Lube Live, Bristow, Amerika Serikat.

- Pada 21 Juli 2023 di Paviliun Musik PNC, Charlotte, Amerika Serikat.

- Pada 22 Juli 2023 di Veeteran United Home Loans Amphitheatre, Pantai Virginia, Amerika Serikat.

- Pada 24 Juli 2023 di Amfiteater Finansial IThink, Pantai Palm Barat, Amerika Serikat.

- Pada 25 Juli 2023 di Amfiteater Vredit Union Midflorida, Tanpa, Amerika Serikat.

- Pada 26 Juli 2023 di Amfiteater Lakewood, Atlanta, Amerika Serikat.

- Pada 29 Juli 2023 di Teater Musik Pine Knob, Clarkston, Amerika Serikat.

- Pada 30 Juli 2023 di Budweiser Stage, Toronto, Kanada.

- Pada 1 Agustus 2023 di Stadion Forest Hills, Forest Hills, Amerika Serikat.

- Pada 2 Agustus 2023 di Fenway Park, Boston, Amerika Serikat.

- Pada 4 Agustus 2023 di Amfiteater Danau Darien, Darien Center, Amerika Serikat.

- Pada 5 Agustus 2023 di PNC Bank Artos Center, Holmdel, Amerika Serikat.

- Pada 6 Agustus 2023 di Freedom Mortgage Pavilion, Camden, Amerika Serikat.

