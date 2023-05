Teaser Film The Childe, Kim Seon Ho Jadi Pemburu Misterius dengan Aura Psikopat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film debut Kim Seon Ho, The Childe telah merilis teaser resminya pada Senin sore, 15 Mei 2023 di kanal YouTube MOVIE&NEW. Video berdurasi 44 detik tersebut didominasi dengan penampilan Kim Seon Ho yang berperan sebagai pemburu misterius yang dijuluki sebagai Nobleman alias Bangsawan.

Teaser The Childe dibuka dengan lagu Flame In Your Eyes milik Christian Padovan, Stéphane Huguenin, dan Yves Sanna. Kim Seon Ho mengenakan setelan jas cokelat terang sambil menikmati minuman bersoda di sebuah warung pinggir jalan. Ia memburu Marco (Kang Tae Joo), seorang petinju yang melakukan perjalanan dari satu arena ilegal ke lain di Filipina.

Pada adegan berikutnya, Kang Tae Joo yang penuh luka di wajah, sudah berada bersama Kim Seon Ho. Keduanya sedang mengamati sesuatu di depan mereka dan tiba-tiba Kim Seon Ho menatap Kang Tae Joo. Ekspresi Kim Seon Ho seketika berubah dengan memberikan senyum penuh misteri. "Kamu siapa?" kata Kang Tae Joo. Mendengar hal tersebut, Kim Seon Ho menjawab, "Teman."

Kim Seon Ho dalam teaser film The Childe. YouTube MOVIE&NEW

Sepanjang teaser film bergenre action noir ini, Kim Seon Ho dan Kang Tae Joo terlibat dalam pengejaran. Kim Seon Ho sepertinya sedang mengejar Kang Tae Joo, sambil tertawa dan berseru seperti bocah yang sedang bermain, "Saya tidak punya perasaan pribadi."

Pertarungan terlihat sangat sengit dan dipenuhi dengan senjata. Di akhir video, Kim Seon Ho semakin menunjukkan sisi psikopat dari karakternya dengan terus tersenyum sambil melakukan adegan menegangkan. "Halo teman, sudah kubilang kita akan bertemu lagi kan?" kata Kim Seon Ho.



Poster The Childe



Setelah teaser, film garapan sutradara Park Hoon Jung ini merilis dua poster resmi. Yang pertama, Kim Seon Ho berada di dalam mobil sambil mengarahkan pistolnya ke luar jendela. Lagi-lagi dalam poster itu, Kim Seon Ho semakin terlihat mengerikan karena wajahnya tersenyum. Sementara yang poster kedua, Kang Tae Joo berlari karena dikejar oleh seseorang di sebuah hutan.

Kim Seon Ho dalam poster film The Childe. Instagram/@salt_ent

Setelah teaser dan poster The Childe dirilis, penggemar saling berbagi kesannya terutama terhadap penamilan Kim Seon Ho yang sangat berbeda dari peran-peran sebelumnya. "Seonho benar-benar berhasil sebagai penjahat. Matanya, senyumnya berbeda, ekspresinya sebenarnya sempurna. Dia benar-benar memunculkan psycho vibes," tulis @yourseons***. "Aktingnya selalu membuatku takjub. Seorang pembunuh ceria yang menguntit sambil menyeringai sangat meresahkan," tulis @acapital***.



Jadwal Tayang The Childe



The Childe dijadwalkan akan tayang pada Rabu, 21 Juni 2023 di bioskop Korea Selatan. Film ini juga telah dikonfirmasi akan tayang di bioskop Indonesia oleh CBI Pictures sebagai distributor film Indonesia. "Dia datang... Follow dan pantau terus media sosial kami untuk pembaruan lebih lanjut!" tulis CBI Pictures merujuk pada poster The Childe, di Twitter pada Minggu, 14 Mei 2023.

The Childe sebelumnya berjudul Sad Tropics. Film ini dibintangi oleh Kim Seon Ho, Kang Tae Joo, Kim Kang Woo, dan Go Ara.

