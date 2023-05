Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Film superhero luar angkasa Marvel, Guardians of the Galaxy Vol. 3 telah tayang diseluruh bioskop Indonesia sejak 3 Mei 2023 lalu. Film yang disebut sebagai garapan terakhir James Gunn ini pun mendapat sambutan positif dengan menyuguhkan cerita yang penuh aksi dan mengharukan. Tak hanya itu, film ini juga menimbulkan banyak tanda tanya bagi penggemar Marvel usai kemunculan karakter Phyla Vell di post-credit bersama para the guardians.

Dirumorkan, Phyla Vell atau yang biasa disebut Phyla ini akan memiliki peran besar untuk kelanjutan Marvel Cinematic Universe. Banyak juga yang percaya jika kemunculannya di post-credit akan dibuatkan cerita sendiri untuk film Marvel mendatang. Meski begitu, belum ada informasi pasti mengenai rumor tersebut.

Siapa sebenarnya Phyla? Berikut rangkuman informasi mengenai mengenal Phyla Vell, karakter yang muncul di post-credit Guardians of the Galaxy Vol 3.

Asal Usul Phyla Vell di Film

Berdasarkan film Guardians of the Galaxy Vol. 3, Phyla Vell merupakan salah satu karya hasil rekayasa genetika yang dilakukan oleh High Evolutionary. Terlihat, Phyla-Vell sedang berlari di atas roda saat tengah dianalisis oleh High Evolutionary. Penciptaan Phyla Vell dan rekan-rekannya ini sebagai upaya untuk menciptakan ras yang mampu mempertahankan masyarakat sempurna.

Ras buatan ini memiliki kelebihan yang membuatnya lebih unggul dari yang lain. Mulai dari unggul secara fisik, mental, serta waktu istirahat dan makan yang lebih sedikit. Mereka kuat dan cerdas, bahkan mereka mampu berlari selama dua jam tanpa lelah dan berkeringat. Selain itu, Phyla Vell juga menjadi salah satu anak High Evolutionary yang paling menonjol di film ini.

Menjadi Anggota Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 3. Foto: Instagram Marvel.

Suatu ketika, Drax menyelamatkan Phyla-Vell setelah menyusup ke kapal High Evolutionary. Dia juga menemukan semua anak dikurung dalam sebuah kapal koloni. Akhirnya, Phyla-Vell pun membantu para guardians dalam mengevakuasi teman-temannya.

Namun ternyata, kehadiran Phyla-Vell tidak hanya untuk membantu the Guardians saja. Pada post-credit Phyla-Vell juga menjadi salah satu anggota dari Guardians of the Galaxy. Bahkan, dia terlihat mengeluarkan kekuatan dari kedua tangannya. Hal ini dapat menjadi tanda jika Phyla-Vell akan memiliki peran yang besar untuk kelanjutan cerita Guardians of the Galaxy dalam Marvel Cinematic Universe.

Asal Usul Phyla-Vell di Komik Marvel

Phyla-Vell dirilis pertama kali pada Januari 2004 melalui komik Captain Marvel Vol. 5 #16 sebagai anak dari Mar-Vell dan Elysius dan merupakan keturunan dari Captain Marvel Original. Dia adalah pahlawan super yang memiliki kekuatan kosmik untuk melindungi alam semesta.

Dilansir dari situs resmi Marvel, Phyla-Vell adalah saudara Genis-Vell yang dilahirkan setelah Elysius dibangkitkan. Elysius mengandung Phyla-Vell dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada Genis,Vell, yaitu dengan menggunakan DNA mantan kekasihnya Captain Marvel yang diawetkan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dari DNA tersebut tertanam genetik dengan pola Eternals of Titan. Hal ini membuat Phyla-Vell lebih cepat menjadi dewasa karena adanya kenangan Titan di tubuhnya. Tak hanya itu, Phyla-Vell juga menjadi seorang Martil dengan kemampuan yang tidak terbatas. Dia juga memiliki kekuatan yang dilengkapi dengan Pita Kuantum karena statusnya sebagai seorang Qausar. Pita kuantum ini dapat digunakan untuk memanipulasi energi dari Zona Kuantum ekstra dimensi untuk menambah kekuatannya.

Kekuatan Phyla-Vell

Phyla-Vell memiliki berbagai kekuatan dalam tubuhnya. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Super Humanoid Strength Super Humanoid Durability Super humanoid Speed Self Sustenance Blast Wave Emission

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 5 Alasan Guardians of The Galaxy Vol. 3 Jadi Film Terbaik Trilogi MCU

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.