Deretan Rekomendasi Film Ihwal Mafia

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari lalu polisi Jerman dan Italia, menangkap lebih dari 100 orang yang terkait kelompok kejahatan terorganisir 'Ndrangheta yang disebut-sebut mafia kuat. Ini merupakan langkah keras dari kedua negara terhadap organisasi itu.

Kelompok 'Ndrangheta berakar di wilayah selatan Calabria, ujung sepatu bot Italia. Mereka telah melampaui Cosa Nostra untuk menjadi kelompok mafia paling kuat di negara itu - dan salah satu jaringan kriminal terbesar di dunia.

Bagaimana dan sejauhmana gambaran dunia mafia? Film mafia kerap menjadi pilihan tontonan banyak orang. Selain kaya akan aksi dan sekuens menegangkan, film tentang mafia juga kerap menyajikan suguhan cerita yang menarik.

Telah banyak film yang mengangkat tema ini, dan menurut IMDB, tak sedikit pula yang berhasil sukses secara pendapatan ataupun kualitas. Berikut deretan rekomendasi film bertema mafia yang tergolong baru.

The Town (2010)

The Town menawarkan sekuens aksi menegangkan dengan sentuhan bumbu romansa. Di awal cerita, film mafia romantis ini akan menyuguhkan kisah empat orang sahabat yang tergabung dalam sebuah geng perampok bank. Suatu hari saat menjalankan aksinya, mereka menyandera seorang asisten manajer bank bernama Claire Keesey. Seiring waktu, ternyata salah satu anggota geng, yakni Doug jatuh cinta kepada Keesey.

Rilis pada 2010, film ini sukses menembus nominasi berbagai ajang penghargaan seperti Oscar, Golden Globes, hingga Critics Choice Awards. Film ini disutradarai Ben Affleck dan dibintangi sejumlah nama seperti Rebecca Hall, Jeremy Renner, dan Jon Hamm, The Town sukses meraup banyak pujian dari kritikus.

The Irishman (2019)

Film garapan sineas Martin Scorsese ini menceritakan tentang tentang seorang sopir truk bernama Frank Sheeran yang terlibat dengan Russell Bufalino dan juga keluarga mafia yang berada di Pennsylvania. Dalam perjalanan hidup menjadi yang terbaik, Frank Sheeran juga sedang bekerja dengan Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa merupakan seorang gangster besar yang selalu berada dalam setiap kejahatan secara terorganisir.

Beberapa aktor kenamaan hadir di film ini seperti Robert De Niro, Joe Pesci, dan Al Pacino. Film ini berhasil menyabet 10 nominasi di ajang Oscar 2020, termasuk Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik untuk Pacino dan Pesci, dan Skenario Adaptasi Terbaik.

The Gangster, The Cop, The Devil (2019)

Dibintangi oleh aktor senior Korea Selatan Ma Dong-Seok, film mafia ini bisa ditambahkan ke dalam antrean tontonan. Film ini berkisah tentang sekelompok geng di bawah pimpinan Jang Dong-Soo yang disegani seluruh warga Cheonan, salah satu kota Korea Selatan. Besarbta kekuasaan Jang Dong-Soo seiring waktu menarik perhatian sejumlah pembunuh bayaran hingga suatu saat ia dijadikan target utama pada sebuah rencana pembunuhan.

Setelah memikirkan segala risiko, Jang Dong-Soo akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang polisi bernama Jung Tae-Seok. Ia berupaya menangkap pembunuh bayaran tersebut serta mencari dalang di balik rentetan misteri yang dia alami. Film sukses menyabet nominasi sejumlah penghargaan bergengsi seperti Grand Bell Awards.

The Departed (2006)

Film disutradarai oleh Martin Scorsese, The Departed juga melibatkan aktor kawakan dan papan atas seperti Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson dan Matt Damon. Film ini berkisah mengenai seorang polisi bernama Billy Costigan yang diberikan misi menyusup ke keluarga mafia pimpinan Frank Costello.

Ternyata, pihak mafia juga melakukan hal yang sama. Colin Sullivan menjadi utusan kelompok mafia Costello yang jadi mata-mata ke dalam markas kepolisian. Saat berhasil melakukan penyusupan, Colin memberikan penjelasan kepada bosnya jika ada penyusup. Kedua pihak akhirnya mengetahui jika terdapat penyusup diantara mereka.

Goodfellas (1990)

Goodfellas merupakan film hasil penyutradaraan Martin Scorsese lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Rilis pada 1990, Goodfellas mampu meraih berbagai nominasi. Salah satu yang bergengsi adalah Academy Awards yang menyabet deretan nominasi seperti Best Picture, Best Director, hingga Best Editing.

Dibintangi oleh Ray Liotta, Robert De Niro dan Joe Pesci, Godfellas bercerita tentang seseorang bernama Henry Hill yang sejak dari kecil memiliki cita-cita untuk menjadi seorang mafia. Selama perjalanan hidupnya, Henry Hill mampu masuk dan memulai dalam dunia genster berkat Tuddy Cicero dan Paul Cicero. Ia menjadi seorang mafia Amerika yang terasosiasi dengan sindikat kriminal keluarga Lucchese di New York pada 1950-an hingga 1980.

