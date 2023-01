10 Film Aksi Mafia Terbaik di Netflix yang Bikin Tegang

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu aplikasi streaming film online, Netflix menghadirkan berbagai film dengan banyak genre, mulai dari drama, romantis, horor, hingga film mafia. Film mafia adalah sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan mafia yang hadir dengan berbagai aksi yang seru dan tak jarang menegangkan.

Pada umumnya, film ini akan menampilkan adu duel antara para mafia dengan musuh atau aparat keamanan yang tidak bisa mereka suap. Film mafia ini juga hadir dengan berbagai latar, mulai dari mafia terkenal di Amerika Utara, hingga mafia dari Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan. Lantas, apa saja film mafia terbaik yang tayang di Netflix? Penasaran? Simak informasinya berikut ini.

1. How I Fell in Love with a Gangster (2022)

Film mafia terbaik di Netflix yang pertama adalah How I Fell in Love with a Gangster yang tayang 202 lalu. Film ini bercerita tentang mafia asal Polandia bernama Nikodem Skotarczak yang terkenal dan paling ditakuti. Sedikit berbeda, film ini mengungkapkan gambaran Nikos dalam sudut pandang seorang perempuan yang telah hidup lama dengannya.

Poster Film How I Fell in Love with a Gangster. Foto: Wikipedia.

2. Night in Paradise (2020)

Film mafia Night in Paradise menceritakan seorang mafia bernama Park Tae Goo yang mendapat tawaran untuk membelot ke komplotan musuhnya, Bukseong. Sayangnya, Park Tae Goo menolak mentah-mentah tawaran dari organisasi yang dipimpin oleh Ketua Doh itu. Hal ini pun membuat Bukseong marah dan membunuh saudara perempuan serta keponakan Park Tae Goo.

3. The Irishman (2019)

The Irishman menceritakan kisah seorang mafia yang pernah menjadi veteran Perang Dunia II, Frank Sheeran. Di waktu pensiunnya, Frank justru kembali ke masa lalunya yang kelam dengan bergabung bersama sindikat kriminal. Dikisahkan, pada tahun 1950 silam, Frank pernah terlibat dalam kelompok kejahatan kriminal yang berada di bawah pimpinan Russel Bufalino. Dia pun kemudian merenungkan kembali kejadian masa lalunya.

4. The Ruthless (2019)

Berbicara tentang film mafia, tak lengkap rasanya jika tak memasukkan film Italia ke dalam daftar. The Ruthless adalah film Italia-Prancis yang diproduksi pada 2019 dan disutradarai oleh Renato De Maria. Film ini menceritakan seorang remaja pemberontak yang tumbuh menjadi salah satu penjahat paling ambisius di Milan.

Poster Film The Ruthless. Foto: Wikipedia.

5. Uncut Gems (2019)

Diperankan oleh Adam Sandler, film ini menceritakan kisah seorang pemilik toko perhiasan karismatik dan penggila judi bernama Howard Ratner. Kesenangan Howard untuk berjudi membuatnya berada dalam masalah dan terlilit hutang besar. Dia pun berencana untuk melelang berlian opal hitam untuk melunasi hutangnya. Namun ternyata, masalah semakin rumit setelah Howard melelang berliannya.

Poster Film Uncut Gems. Foto: Wikipedia.

6. The Outsider (2018)

Berlatar belakang saat Sekutu menduduki Jepang pada 1954, The Outsider adalah film mafia hasil garapan Amerika dan Jepang. Dikisahkan, Nick Lowell (Jared Leto) adalah satu-satunya narapidana non Jepang yang ada di penjara Osaka. Di penjara, dia menyelamatkan seorang anggota Yakuza dari hukuman gantung. Mereka pun kemudian berteman dan Nick masuk ke dalam klan Yakuza yang sama.

7. The Drug King (2018)

Diadaptasi dari kisah nyata, film mafia The Drug King menceritakan tentang seorang penyelundup narkoba terkenal bernama Lee Doo Sam. Dia tinggal di Busan pada era 1970-an. Awalnya dia merupakan anggota fraksi Childung, tetapi mulai tahun 1970 dia menyelundupkan berlian dan produk lainnya, termasuk narkoba. Dia mendistribusikan semua barangnya ke wilayah domestik dan ekspor ke Jepang.

8. Gun City (2018)

Gun City menceritakan tentang serikat pekerja dari kelompok anarkis yang ada di Barcelona yang bekerja sama untuk menggagalkan kudeta militer. Kelompok tersebut bersitegang dengan pihak kepolisian karena memburu pelaku perampokan yang sebenarnya tak pernah dilakukan. Polisi tak segan menggunakan cara keji untuk menemukan pelaku perampokan tersebut. Suasana kota semakin mencekam dan pihak militer yang semakin berusaha menguasai kota.

9. Sicario (2015)

Film mafia yang selanjutnya adalah Sicario yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Film ini menceritakan mafia Sonora yang diburu oleh agen khusus FBI yang bernama Kate Macer dan Reggie Wayne. Saat agen tersebut tiba di lokasi persembunyian, mereka menemukan lusinan mayat yang sudah membusuk.

10. The Equalizer (2014)

Film mafia terbaik di Netflix yang terakhir adalah The Equalizer. Film ini bercerita tentang seorang pekerja toko perangkat keras dari Home Mart bernama Robert McCall yang tinggal di Boston. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Alina yang ternyata bekerja untuk mafia Rusia.





