Mengenal Ra Mi Ran, Aktris Pemeran Drama The Good Bad Mother

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Good Bad Mother diperankan oleh aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Drama yang menceritakan kisah hubungan ibu dan anak itu dibintangi oleh Le Do Hyun sebagai Kang Ho (anak) dan Ra Mi Ran sebagai Young Soon (ibu).

The Good Bad Mother, tayang perdana pada Rabu, 26 April 2023. Mengutip Asianwiki, drama Korea itu memiliki 14 episode.

Profil Ra Mi Ran

Ra Mi Ran aktris, komedian, dan penyanyi asal Korea Selatan. Ia kerap kali memerankan berbagai macam karakter aktris pendukung. Ra Mi Ran lahir pada 6 Maret 1975. Pemain Ra Mi ran telah berkarier dalam perfilman Korea selama bertahun-tahun. Ia aktris di bawah naungan C-JeS Entertainment.

X

Mengutip Kpopwall, setelah menempuh pendidikan tinggi di Seoul Institute of the Arts jurusan teater, dia memulai debutnya dalam drama Lady Vengeance sebagai Park Chanwook pada 2005, saat ia berusia 30 tahun.

Selama bertahun-tahun ia berakting untuk teater, setelah itu, ia banyak kesempata sampai berperan untuk 40 film. Namanya mulai terkenal saat membintangi Dancing Queen (2012). Dia pernah memenangi Aktris Pendukung Terbaik di 34th Blue Dragon Film Awards untuk film Hope.

Baca Juga: 7 Drakor Tentang Pengkhianatan Cinta yang Mengundang Emosi

Setelah membintangi film-film besar seperti Lady Vengeance, Thirst, Hello Ghost. Kariernya dengan cepat bekembang dan tak lama kemudian dia menjadi salah satu aktris yang paling dikenal dengan sejumlah besar peran pendukung.

Peran tersebut membuat dia mendapat penghargaan Aktris Pendukung Terbaik dari Blue Dragon Film Awards. Pada 2013 dia berperan dalam Rude Miss Young-ae. Pada 2015, popularitas dia makin menanjak karena drama keluarga nostalgia Reply 1988.

Ra Mi Ran secara resmi memulai debutnya sebagai anggota grup bagian dari acara Sister's Slam Dunk, pada 1 Juli 2016. Setelah tumbuh menjadi salah satu aktris paling laris di Korea berbagai undangan acara bincang-bincang populer semakin memperkuat statusnya sebagai bintang. Pada 2019 menandai awal dari babak baru dalam kariernya dalam drama komedi Honest Comedy. Ia memenangi Aktris Terbaiknya di Blue Dragon Awards.

Pilihan Editor: 3 Fakta Memikat Drama Korea The Good Bad Mother

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.