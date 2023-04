Aktris Yoon Jin Yi dan Suami Sambut Putri Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris yang berakting dalam drama Korea A Gentleman's Dignity, Yoon Jin Yi dan suaminya menyambut kelahiran anak pertama mereka. Mengutip Allkpop dan Soompi, perwakilan Yoon Jin Yi membagikan kabar bahagia ini ke publik, pada Ahad, 2 April 2023. Aktris yang debut pada 2012 ini dikabarkan telah melahirkan bayi perempuan. Perwakilan Yoon Jin Yi juga menyebut bahwa ibu dan anak dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apa pun.

"Aktris Yoon Jin Yi telah melahirkan seorang putri pada 31 Maret 2023, dan keduanya, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada semua orang yang telah memberikan selamat dan dukungan," tutur perwakilan Yoon Jin Yi pada Ahad, 2 April 2023, dikutip melalui Soompi.

Yoon Jin Yi Bagikan Ucapan Selamat dari Mertua di Instagram

Melalui Instagram pribadinya, Yoon Jin Yi mengunggah sebuah foto berupa surat tulisan tangan yang dibuat oleh mertuanya. Dalam surat itu terlihat bahwa ayah dari suami Yoon Jin Yi mengucapkan rasa terima kasihnya.

"Bersama dengan harumnya bunga musim semi yang datang, (kamu) telah mendatangkan (cucu) seorang putri menjadi kebahagiaan bagi kami. Terima kasih sudah mendatangkan momen membahagiakan ini," tulis ayah mertua di surat tulisan tangannya.

Ibu mertua Yoon Jin Yi juga turut menuliskan rasa terima kasihnya lewat surat tulisan tangan yang dikirimkan bersama kotak berbunga mawar. "Terima kasih telah mendatangkan cucu yang seperti malaikat dan berkat kepada kami, kamu sudah bekerja keras (selama kehamilan dan persalinan)."

Yoon Jin Yi Menikah di Oktober 2022

Dikutip melalui Soompi, pada Agustus 2022, Yoon Jin Yi membagikan kabar pernikahannya ke publik dan dilangsungkan pada Oktober 2022. Dalam pernyataan tersebut, pasangan Yoon Jin Yi disebut berprofesi sebagai pengusaha bidang finansial di Korea Selatan.

Suami dari aktris yang berperan dalam drama It's Okay, That's Love ini bukan seorang artis sehingga identitasnya tetap dirahasiakan. Informasi lainnya, suami Yoon Jin Yi berusia 4 tahun lebih tua dari sang aktris.

GABRIELLA AMANDA| ALL KPOP | SOOMPI | INSTAGRAM

Pilihan Editor: 7 Alasan Call it Love Wajib Ditonton, Balas Dendam yang Jadi Cinta