Sehun EXO Ingin Rasakan Jadi Orang Keren Lewat Karakter di Drama All That We Loved

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota boy band EXO, Oh Sehun, mengikuti konferensi pers untuk drama terbarunya yang berjudul All That We Loved. Acara ini digelar pada Rabu, 3 Mei 2023, dua hari sebelum penayangan resmi di Tving.

Sehun Ingin Jadi Orang Keren

Dikutip dari Asia Today, Oh Sehun menggambarkan karakternya dalam All That We Loved, sebagai seseorang yang memiliki banyak daya tarik. Dirinya juga menyebut bahwa ingin merasakan jadi orang yang keren. "Setelah melihat dengan hati-hati, karakter ini merupakan manusia yang memiliki banyak daya tarik. Meskipun hanya berakting melalui karakter Go Yoo (nama karakter Sehun), saya ingin merasakan menjadi manusia yang punya banyak daya tarik," katanya.

Sehun EXO dalam drama All That We Loved. Foto: Instagram/@sm_actist

Selain itu, Sehun juga menyebut bahwa dirinya merasa tertarik dengan Go Yoo karena memiliki kepribadian yang sangat ceria. "(Karakter ini) penuh energi dan kesenangan. Dia adalah karakter sempurna yang memiliki banyak aegyo (aksi menggemaskan) kepada neneknya dan penyayang, serta setia kepada teman-temannya," tutur anggota termuda EXO, dikutip dari Chosun.

Sehun Akui Miliki Chemistry Sempurna

Pada drama All That We Loved ini, Sehun memainkan peran dengan para juniornya. Sehun menyebut chemistry yang dimiliki dengan aktor lainnya sempurna. "Chemistry kami bernilai 100 (sempurna)," tuturnya dikutip dari Chosun.

Drama All That We Loved dibintangi Sehun EXO, Jo Joon Young, dan Jang Yeo Bin. Foto: Instagram/@tving.official

Selain itu, melalui All That We Loved, dirinya pertama kali menjadi yang paling senior dan merasa memiliki tanggung jawab. "Jika saya pergi ke mana pun biasanya selalu menjadi yang termuda, tiba-tiba menjadi seperti ini, bekerja bersama dengan teman-teman yang lebih muda dari saya. Hal ini benar membuat saya mendapatkan tekanan," ujarnya.

Sehun turut menyebutkan bahwa salah satu alasan yang membuat mereka memiliki chemistry sempurna adalah kedekatan antar pemain. Melansir dari Chosun, untuk memunculkan rasa nyaman itu, Sehun akui dirinya mencoba untuk berinisiatif mendekati para junior. "Tugas pertama saya adalah mencari cara untuk dekat dengan para aktor lain. Kami makan bersama, berkomunikasi, mengirim pesan dan itu semua yang membuat kami menjadi cepat dekat. Hasilnya selama syuting kami dapat melakukannya dengan nyaman," katanya.

GABRIELLA AMANDA | ASIA TODAY | CHOSUN

