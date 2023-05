Le Sserafim Bantah Lakukan Plagiarisme untuk Lagu Unforgiven

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu terbaru Le Sserafim berjudul Unforgiven dituding meniru lagu milik Rosalia, penyanyi asal Spanyol. Menanggapi tuduhan tersebut, dikutip dari The Korea Times, Le Sserafim memberikan klarifikasi mereka secara langsung di gedung YES24, Seoul, pada Senin, 1 Mei 2023.

Le Sserafim Bantah Lakukan Plagiat

Dikutip dari The Korea Times dan South China Morning Post, Kim Chae Won, ketua dari Le Sserafim sebut lagu mereka merupakan karya original. "Lagu-lagu dan konsep kami menampilkan cerita dan pesan kami sendiri. Kami akan berterima kasih jika kalian dapat melihat karya tersebut sebagai kreasi original kami," katanya.

Kim Chae Won juga menyebut makna Unforgiven sebagai tekad mereka merintis jalan tanpa mengikuti standar dunia. "Unforgiven menunjukkan tekad kami untuk merintis jalan kami sendiri tanpa mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh dunia," tuturnya.

Selain itu, anggota lain Le Sserafim, Kazuha, mengungkapkan bahwa nuansa latin dalam lagu Unforgiven ditujukan supaya pendengar tidak merasa bosan. "Kami memasukkan lagu dengan berbagai genre, dari hip-hop hingga pop latin, sehingga orang-orang dapat menikmati album kami tanpa merasa bosan," katanya.

Lagu Unforgiven Dipilih Langsung oleh Bang Si Hyuk

Lagu Unforgiven merupakan pilihan langsung dari Bang Si Hyuk, pimpinan Hybe Music. "Sejauh yang saya ketahui, ini merupakan gagasan produser Bang Si Hyuk untuk mencoba lagu ini. Beliau pikir akan cocok dengan kami, jadi dia menghubungi keluarga Morricone," tutur Sakura, mengutip South China Morning Post.

Kemudian, mengutip dari South China Morning Post, Huh Yun Jin, anggota Le Sserafim, menyebut bahwa lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan musisi pemenang Grammy Awards, Nila Rodgers. Lagu ini juga merupakan lagu tema film The Good, The Bad, The Ugly pada 1966 yang ditulis oleh Ennio Morricon.

Selain itu, kembali mengutip pernyataan Huh Yun Jin, lagu terbaru mereka ini merupakan bentuk tantangan baru yang diambil oleh Le Sserafim. "Kami menekankan pada kepercayaan diri pada lagu terakhir, tapi kali ini kami mencoba untuk keluar dengan genre baru untuk menunjukkan sisi baru," katanya.

GABRIELLA AMANDA | THE KOREA TIMES | SOUTH CHINA MORNING POST



