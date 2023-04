Sinopsis House With A Yard, Drama Kim Tae Hee dan Lim Ji Yeon

TEMPO.CO, Jakarta -- House With A Yard adalah drama Korea bergenre thriller misteri yang akan tayang pada pertengahan 2023 mendatang. Drama ini akan mempertemukan Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon, dan Kim Sung Oh sebagai pemeran utamanya.

Drama adaptasi novel dengan judul serupa ini berada di bawah arahan Jung Ji Hyun sebagai sutradaranya. Bagaimana cerita dari drama berjumlah 8 episode ini? Simak informasi mengenai sinopsis House With A Yard di bawah ini.

Detail House With A Yard

Baca Juga: 5 Drama Korea Terfavorit yang Cocok Disaksikan Siang Hari Selama Ramadan

Judul drama: House With A Yard

X

Judul dalam Hangul: (Madangi Issneun Jib)

Genre: Thriller, Misteri

Baca Juga: Park Seo Joon Perankan Tokoh Ini dalam Film The Marvels

Jumlah episode: 8 episode

Adaptasi novel: A House With A Yard

Tahun rilis: Juni 2023

Sutradara: Jung Ji Hyun

Pemeran utama: Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon, Kim Sung Oh

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Jaringan resmi: tvN, ENA

Sinopsis House With A Yard

House With A Yard adalah sebuah drama Korea yang direncanakan akan tayang Juni 2023 melalui saluran tvN dan ENA. Drama garapan sutradara Jung Ji Hyun ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul serupa bergenre thriller dan misteri.

Drama ini bercerita tentang sebuah kisah tentang seorang ibu rumah tangga bernama Ju Ran yang diperankan oleh Kim Tae Hee. Pada awalnya, dia menjalani kehidupan dengan bahagia karena rumahnya yang sempurna dengan halaman yang luas. Selain itu, dia juga memiliki keluarga yang tampak harmonis dan bahagia.

Jika dilihat dari luar, kehidupan ibu dan keluarganya ini tampak sempurna dan bisa membuat orang iri. Tetapi, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah mewah tersebut yang membuat dua wanita di dalamnya mencoba keluar dari kehidupan yang dianggap tidak bahagia.

Suatu hari, tiba-tiba muncul sebuah keraguan dalam diri wanita yang selalu tampak bahagia tersebut. Dia mulai mencurigai suaminya setelah mencium bau mayat dari dalam rumah barunya.

Di sisi lain, muncul wanita bernama Sang Eun yang diperankan oleh Lim Ji Yeon. Kemunculan Sang Eun di hadapan Ju Ran yang sangat tiba-tiba ini pun menimbulkan banyak kebingungan. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya?

Profil Singkat Pemain House With A Yard

Serial drama Korea yang satu ini diisi oleh deretan aktor dan aktris populer Korea Selatan. Di antara adalah Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon, dan Kim Sung Oh sebagai pemeran utamanya. Ketiganya akan memerankan karakter yang latar belakang yang penuh rahasia. Berikut profil singkat pemain House With A Yard.

1. Kim Tae Hee

Kim Tae Hee adalah salah satu aktris senior Korea Selatan yang sudah memulai kariernya sejak 2000-an sebagai seorang model. Kala itu, dia mendapat tawaran menjadi artis saat sedang naik busway dan bertemu dengan seorang eksekutif perusahaan periklanan.

Perempuan yang dijuluki sebagai artis dengan kecantikan paripurna ini akan melakukan comeback dramanya dengan bermain dalam serial House With A Yard. Ini merupakan drama pertama Kim Tae Hee setelah tiga tahun absen dari layar kaca sejak drama terakhirnya yang berjudul Hi Bye Mama.

2. Lim Ji Yeon

Nama Lim Ji Yeon semakin dikenal publik setelah bermain dalam drama Korea The Glory dan beradu akting dengan aktris senior lainnya, Song Hye Kyo. Memerankan karakter yang antagonis membuat Lim Ji Yeon mendapatkan banyak pujian dari penggemar drama Korea. Dia pun dikabarkan sudah diincar sedari lama untuk bermain dalam House With A Yard bersama Kim Tae Hee.

3. Kim Sung Oh

Kim Sung Oh adalah aktor Korea Selatan Kelahiran 1987 yang telah membintangi berbagai judul drama Korea populer. Salah satunya adalah Money Heist: Korea – Joint Economic Area, Alice, The Final Weapon dan A Model Family yang tayang 2022 lalu. Dia juga pernah bermain dalam film Korea terbaru, Kingmaker dan The Pirates: The Last Royal Treasure.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Rekomendasi 3 Film Kim Tae Hee, Apa Saja?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.