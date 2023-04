Suga BTS Pecahkan Rekor Penjualan Hari Pertama Tertinggi Lewat Album Solo D-Day

TEMPO.CO, Jakarta - Suga BTS mencatat sejarah baru di Hanteo, sistem tangga lagu Korea Selatan, dengan album solo resmi pertamanya bertajuk D-Day yang dirilis pada Jumat, 21 April 2023. Perilisan tersebut bersamaan dengan rilis lagu utama berjudul Haegeum.

Hanteo Chart secara resmi mengumumkan bahwa D-Day telah terjual dengan total 1.072.311 eksemplar di hari pertama perilisannya. Hal tersebut membuat Suga memecahkan rekor baru untuk penjualan hari pertama tertinggi dari album solo mana pun dalam sejarah Hanteo.



Suga Salip Rekor Jimin BTS



Suga adalah artis solo kedua dalam sejarah Hanteo yang menjual lebih dari satu juta kopi album dalam hari pertama peluncurannya. Satu-satunya solois lain yang mencapai prestasi tersebut hingga saat ini adalah rekan satu grupnya Jimin, yang memegang rekor sebelumnya untuk penjualan hari pertama tertinggi oleh artis solo untuk album Face. Bulan lalu, album Face terjual sekitar 1.021.000 kopi pada hari pertama perilisannya.

Bahkan termasuk grup, Suga kini menjadi artis dengan penjualan hari pertama tertinggi kelima secara keseluruhan, hanya dikalahkan oleh grupnya sendiri BTS, TXT, SEVENTEEN, dan Stray Kids.



Suga Berusaha Jujur di Album D-Day



Album D-Day menandai proyek solo pertama Suga dalam tiga tahun sejak D-2 pada 2020; itu juga bagian terakhir dari trilogi Agust D, yang dimulai dengan mixtape-nya Agust D (2016) dan D-2. Album baru ini terdiri dari 10 lagu, termasuk Haegeum, lagu pra-rilis People Pt.2 (Feat. IU), D-Day, Huh?! (Feat. J-Hope), Amygdala, SDL, Interlude: Dawn, Snooze (Feat. Ryuichi Sakamoto dan Kim Woo Sung dari The Rose), dan Life Goes On.

“Album solo pertama saya 'D-Day' menandai bab penutup dari trilogi 'Agust D'. Itu diisi dengan pikiran jujur dan melodi yang saya kerjakan dengan keras. Jadi saya harap kalian semua menunjukkan banyak cinta dan dukungan,” kata Suga, mengungkap video musik untuk Haegeum.

Suga menulis dan menyusun semua lagu di album tersebut dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi untuk membagikan kisah pribadinya yang tulus. Dalam album solo resmi pertamanya, Suga menyampaikan pesan bahwa ia akan berkonsentrasi pada dirinya sendiri dan masa kini di era di mana terlalu banyak informasi mengalir dengan cepat.

