Shin Ryujin iTZY, Menengok Perjalanan Si Personel Tomboy

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini 17 April, Ryujin ITZY, personel bernama lengkap Shin Ryujin berulang tahun. Ryujin lahir di Seoul, Korea Selatan pada 17 April 2001. Kini ia telah berusia 22 tahun.

Ryujin adalah satu di antara lima anggota ITZY. Bersama Yeji, Lia, Chaeryeong, dan Yuna, grup musik mereka terdiri dari rapper, vokalis, dan penari berbakat. Mengutip Kpopping, di girl grup ITZY, Ryujin berperan sebagai rapper utama. Ia adalah rapper sekaligus aktris Korea Selatan di bawah naungan JYP Entertainment. Ryujin memulai debutnya bersama para anggota ITZY sejak 12 Februari 2019, dan masih aktif hingga sekarang. Ryujin melakukan masa pelatihan sebagai trainee selama empat tahun.

Pada Oktober 2017, Ryujin pernah mengikuti audisi untuk reality show survival MIXNINE JTBC. Setelah lulus audisi, ia masuk ke peringkat satu tim putri sampai episode terakhir. Namun Ryujin akhirnya tersingkir saat tim putra memang melawan tim putri, dan karenanya ia tidak bisa debut.

Pada 20 Januari 2019, Ryujin bersama dengan anggota lainnya terungkap sebagai anggota ITZY, girl grup terbaru JYP Entertainment.

Melansir Kprofiles, dua tahun sebelum debut tepatnya pada 2017, Ryujin pernah tampil di BTS Highlight Reel sebagai pasangan J-Hope dan Jimin. Ia juga pernah berakting di film "The King", dan muncul di Stray Kids "Survival Show".

Ryujin juga pernah ditawari tempat oleh CEO YG Entertainment di perusahaannya, namun perempuan berkebangsaan Korea Selatan itu memutuskan untuk tetap bersama JYP. Ryujin dibina oleh JYP di acara fanmeeting GOT7.

Dibanding anggota lainnya, Ryujin memiliki gaya yang paling tomboy. Menurut anggota lain, Ryujin adalah yang paling pintar di antara mereka. Hal ini terbukti ketika menjadi bintang tamu di Game Mafia di penjara. Bersama Yeji, Ryujin sudah mendapatkan SIM untuk comeback 'Not Shy'. Selain bahasa Korea, Ryujin juga mahir berbahasa Inggris. Ia mempunyai hobi memotret dan menonton film, film kesukaannya adalah 'The Perks of Beinh a Wallflower'.

Ryujin memiliki kakak laki-laki yang usianya tiga tahun lebih tua dari dirinya. Ryujin diketahui berteman dengan JiU Dreamcatcher, Do-A ALICE, serta Heejin dan Hyunjin LOONA. Lee Hyori adalah penyayi Korea Selatan panutan pemilik dua kucing, Byul dan Dal itu. Ryujin suka makan roti moka, dan gemar terhadap rasa pedas serta gurih.

Perempuan berzodiak Aries ini juga udah selesai menempuh pendidikan di Sekolah Multi Seni Hanlim atau Hanlim Multi Art School (Departemen Tari Praktis).

Mengutip Soompi, pada 7 Februari 2020, upacara kelulusan diadakan untuk Sekolah Seni Hanlim. Selain Ryujin, anggota ITZY lainnya yakni Chaeryeong juga lulus dari sekolah ini. Mereka berdua lulus bersama. Keduanya mengatakan akan menunjukkan sisi baru dari diri mereka sebagai ITZY di tahun itu, dan mereka juga akan terus berkembang sebagai artis.

"Saya telah menghabiskan bagian terakhir masa remaja saya dengan ITZY, dan bahkan setelah lulus dan menjadi dewasa, saya berharap untuk terus menunjukkan pertumbuhan sebagai ITZY," ujar Ryujin.

