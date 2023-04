Lisa Blackpink: Awal Karier hingga Sukses di Dunia Musik

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACKPINK, atau nama lengkapnya Lisa Manoban, adalah seorang penyanyi, penari, dan rapper asal Thailand yang merupakan salah satu anggota dari grup musik populer asal Korea Selatan, BLACKPINK. Pasti tidak asing lagi dengan anggota girl group satu ini. Blackpink adalah salah satu girl band asal Korea Selatan di bawah naungan YG Entertaiment, yang beranggotakan empat orang yaitu Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo.

Lisa merupakan Blackpink yang tak pernah luput dari sorotan media dan penggemarnya. Memiliki paras cantik, siapapun yang melihatnya akan terpesona. Anggota termuda dari Blackpink ini baru saja merayakan ulang tahun yang ke-26. Untuk berada di posisi saat ini banyak rintangan yang harus dilalui oleh Lisa sebelum menjadi idola banyak orang. Ia memiliki follower terbanyak di Asia yaitu 92 Juta. Simak profil dan perjalanan karir Lisa menjadi idola di Korea Selatan.

Profil Singkat Lisa Blackpink

Nama asli: Pranpriya Manoban

Nama panggung: Lisa Manoban

Nama panggilan Lisa Blackpink: Lili, Lalice, Laliz, dan PokPak

Tempat, tanggal lahir: Buriram, Thailand 27 Maret 1997.

Posisi: Rapper dan Vocalist

Instagram: @lalalisa_m

Tinggi badan: 167 cm

Berat badan: 44 kg

Perjalanan Karier Lisa Blackpink

Pemilik follower terbanyak di Asia ini memang sejak kecil menyukai dunia musik dan tertarik dengan industri Korea. Bahkan Lisa mengidolakan 2NE1 dan Big Bang. Sejak saat itu, dia mulai menekuni musik dan mengikuti kontes menyanyi di sekolahnya pada 2009 serta berhasil menjadi runner up pada acara dengan tema Top 3 Good Morals of Thailand.

Bukan hanya suka dunia musik saja, Idol dengan follower terbanyak di Asia ini juga menyukai dunia seni tari (dance) dan pernah mengikuti kompetisi tarian dengan tema "To Be Number One". Lebih lanjut kemudian Lisa tergabung dalam grup tari yang diberi nama We Zaa Cool dan anggotanya terdiri dari 11 orang dan salah satu anggotanya ada BamBam Got 7.

Tidak berhenti sampai situ, Lisa Blackpink terus mewujudkan impiannya untuk menjadi penyanyi di kancah internasional. Pada 2010, Lisa mengikuti audisi untuk bergabung dengan YG Entertainment di Thailand. Di antara 4.000 pelamar, Lisa menjadi satu-satunya orang yang lulus dan Lisa bergabung secara resmi bersama label sebagai trainee asing pertama mereka pada 11 April 2011.

Di tahun tersebutlah kemudian Lisa pindah ke Korea Selatan. Pindahnya ke Korea Selatan bertujuan untuk memulai pelatihan untuk pertunjukkan dan karir Kpopnya di Industri musik dan tari.

Pada Maret 2015, Lisa mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai model pakaian dari Nona9on dan pada 2016, Lisa menjadi model kosmetik Korea Selatan Moonshot.

Pada Agustus 2016, Lisa memulai debutnya sebagai salah satu dari empat anggota girl group Korea Selatan Blackpink. Lisa menjadi artis K-Pop pertama yang berasal dari etnis lain. Di tahun tersebut, sebagai debut pertamanya Blackpink mengeluarkan single yang berjudul "Whistle" dan "Boombayah". Singel tersebut akhirnya mampu bersaing dengan lagu yang lain dan terbukti menduduki semua tangga lagu di Korea Selatan. Pada 2022, Blackpink semakin mengudara terbukti dengan mengeluarkan tiga album yaitu Blackpink in Your Area, The Album dan Born Pink.

Nama panggilan Lisa Blackpink semakin melambung tinggi. Hal ini dibuktikan dengan Lisa mampu membawa pulang sejumlah penghargaan dalam beberapa ajang internasional yaitu Guinness World Records, Mnet Asian Music Award, Gaon Chart Music Award, dan MTV Video Music Award dan MTV Europe Music Award.

Lisa juga memiliki album single Lalisa di tahun 2021 yang telah terjual 736.000 dalam seminggu dan mendapatkan viewers 73,6 juta untuk music video yang telah tayang di YouTube. Di luar karier musiknya, Lisa Blackpink juga aktif sebagai duta merek untuk berbagai merek ternama di industri fashion dan kecantikan seperti Celine, MAC Cosmetics, dan BVLGARI.

DWI LUCY SUSETIOWATI | BERBAGAI SUMBER

