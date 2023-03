Akhiri Kompetisi, Jennifer Aniston Siap Main Film dengan Adam Sandler dan Drew Barrymore

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Jennifer Aniston mengungkapkan keinginannya untuk bermain film bersama Adam Sandler dan Drew Barrymore. Mantan istri Brad Pitt ini mengatakannya dalam wawancara dengan Good Morning America baru-baru ini bersama Adam Sandler.

"Kami ingin bermain film bertiga dan menyelesaikan kompetisi ini," tutur sang aktris, dikutip melalui Hindustan Times.

Rekan satu film Jennifer, Adam Sandler menambahkan bahwa sebetulnya tidak ada kompetisi di antara mereka. "Tidak ada kompetisi. Hanya dua wanita luar biasa. Akan menyenangkan untuk melakukan projek film bersama-sama," ujarnya melanjutkan komentar Jennifer.

Awal Mula Candaan Soal Kompetisi Jennifer Aniston - Drew Barrymore

Dilansir melalui video Youtube di channel Good Morning America, kompetisi antara Jennifer Aniston dan Drew Barrymore dimulai saat Jennifer menyadari adanya tweet atau unggahan yang mencoba untuk membandingkan mereka sebagai movie wife atau movie love (pasangan di film). Keduanya merasa hal ini lucu dan menarik untuk dilanjutkan.

"Itu hanya sebuah ide karena kami merasa (candaan) itu akan lucu. Beberapa tahun lalu di Twitter ada yang membandingkan, siapa yang lebih baik, dan kami hanya memainkannya," ujar aktris berumur 54 tahun ini.

Drew Barrymore. Foto: Instagram/@thedrewbarrymoreshow

Selain itu, dikutip dari People, Jennifer Aniston dan Drew Barrymore beberapa kali terlihat bercanda terkait hubungan yang terjalin antara mereka dan Adam Sandler. Keduanya bahkan pernah bercanda bahwa akan bermain film tanpa kehadiran sang pacar.

"Kita harusnya bermain film yang kita bicarakan sebelumnya," kata Jennifer. Menanggapi pernyataan tersebut, Drew Barrymore membalas dengan, "Maksudmu film yang tidak memerlukan pacar kita yang bodoh?"

Sementara itu, Jennifer Aniston kembali bertemu dengan Adam Sandler di layar lebar sebagai pasangan suami istri. Keduanya pernah bertemu sebanyak 3 kali dalam film Just Go With It (2011), Murder Mystery (2019), dan Murder Mystery 2 (2023). Keduanya mengutarakan rasa nyaman dengan satu sama lain setelah 30 tahun berteman baik.

"Dia (Jennifer Aniston) tidak kehilangan kelucuannya dan kami terikat. Kami menikah di film dan itu yang membuat nyaman. Kami mencintai satu sama lain," ujar Adam Sandler dalam tayangan Good Morning America.

GABRIELLA AMANDA | HINDUSTAN TIMES | PEOPLE | GOOD MORNING AMERICA

Pilihan Editor: Terbuka Soal Perjuangannya Punya Anak, Jennifer Aniston Dapat Pesan Manis dari Justin Theroux

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.