Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Jadi Best Man di Pernikahan Kevin Sanjaya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemberkatan pernikahan Kevin Sanjaya Sukamuljo - Valencia Tanoesoedibjo tak sampai hitungan jam, akan digelar. Pernikahan yang berlangsung di kota paling romantis sedunia, Paris, Prancis pada Kamis, 23 Maret 2023 ini mengundang sahabat-sahabat dekat untuk menyaksikan bersatunya dua manusia di mata Tuhan.

Di antara para sahabat itu, pasangan ganda nomor satu dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dipilih Kevin menjadi pendampingnya atau dalam Bahasa Inggris disebut Groom's Best Man. Demi menjadi Best Man terbaik dan menyaksikan pernikahan teman sesama Pelatnas, keduanya bertolak dari Birmingham, Inggris, usai memenangi All England ke Paris.

Wajah Cerah Fajar Alfian Jadi Best Man

Baca Juga: Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo Besok Menikah di Paris

Fajar mengunggah foto saat dia, Rian, Kevin, dan pengusaha Hans Saleh berpose menjelang pemberkatan di Instagram Storynya, satu jam lalu. Kecuali Kevin, ketiganya berpakaian seragam: setelan jas abu-abu, berhiaskan bunga di dada, dengan dasi memanjang. Adapun Kevin mengenakan jas putih, dasi kupu-kupu, dan pantalon hitam. Semua terlihat ganteng dan cerah.

X

"Selamat menempuh hidup baru bro @kevin_sanjaya," tulis Fajar. Unggahan serupa dilakukan Rian di Instagram Storynya. "Happy wedding," tulis kekasih Ribka Sugiarto ini seraya men-tag akun Kevin.

Valencia Tanoesoedibjo menjelang pernikahan diapit ayah ibunya, Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo. Foto: IG Angela Tanoesoedibjo.

Pernikahan Kevin Sanjaya - Valencia Tanoesoedibjo dihadiri para sahabat dekat mereka. Terlihat di antara para undangan, ada sahabat Kevin, Vidi Aldiano dan istrinya, Sheila Dara. Adapun Caesar Hito dan Felicya Angelista, yang menjadi sponsor PBSI lewat brand mereka, Scarlett, belum terlihat. Dari unggahan terakhir Felicya kemarin, ia baru dalam perjalanan ke Eropa, meski tidak menyebutkan hendak menghadiri pernikahan Kevin.

Kakak Valencia, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengunggah foto adiknya dalam gaun pengantin diapit oleh ayah ibu dan saudara-saudaranya, bersiap menuju tempat pemberkatan. Terlihat tatapan bahagia Hary Tanoesoedibjo, bos MNC Group bersama istrinya, Liliana Tanoesoedibjo hendak menyerahkan putrinya untuk dinikahi pria yang tepat.

Di Mana Marcus Fernaldi Gideon?

Sayangnya, dalam pernikahan itu tidak terlihat kehadiran Marcus Fernaldi Gideon, pasangan Kevin di ganda putra Indonesia. Pada unggahan terakhir, 40 menit lalu, Marcus di halaman Instagramnya, ia justru tengah berlatih bersama atlet pratama pelatnas. Di Instagram Storynya, 3 jam lalu, Marcus mengunggah tengah mempromosikan restorannya yang bergaya Eropa di daerah Gading Serpong, BSD. 1 jam sebelumnya, Marcus mengunggah foto tengah mengasuh dua anaknya.

Pilihan Editor: Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo Besok Menikah di Paris

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.