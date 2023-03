Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo Besok Menikah di Paris

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo akan melepas masa lajangnya dengan menikahi Valencia Tanoesoedibjo, putri bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo pada Kamis, 23 Maret 2023. Kota paling romantis sedunia, Paris, Prancis, dipilih sebagai tempat kedua pasangan kekasih ini mengucap sumpah setia sebagai suami istri.

Seluruh Keluarga Hary Tanoesoedibjo Sudah Berkumpul di Paris

Kabar pernikahan itu dibocorkan orang-orang terdekat mereka meski tidak terang benderang. Misalnya, unggahan ibunda Valencia, Liliana Tanoesoedibjo di halaman Instagramnya pada Selasa, 21 Maret 2023. Lewat video reels, dia memperlihatkan seluruh keluarga sudah berkumpul menikmati makan malam di sebuah restoran berlatar pemandangan Menara Eiffel, Paris.

"2 more days, 23 3 2003. #thankyougod #blessings," tulis Liliana menyebut hari pernikahan putrinya. Terlihat video itu, Kevin Sanjaya duduk bersisian dengan kekasihnya, Valencia, melambaikan tangan ke arah kamera.

Kamera menyorot satu per satu anggota keluarga yang sudah berkumpul untuk mempersiapkan pernikahan itu, mulai dari Hary Tanoesoedibjo, Liliana, Angela Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, para menantu dan cucu. Semua berkumpul untuk merayakan hari besar keluarga itu.

Valencia sendiri, meski tidak membuat unggahan khusus mengenai persiapan pernikahannya, tak tahan untuk mengunggah ulang unggahan sahabat-sahabatnya yang dia undang untuk menyaksikan pernikahannya. "All the way from Jakarta, Bangkok, Korea, Hong Kong, Shanghai etc to Paris, only for our Valencia," tulis @natashiamidori, salah satu sahabat Valencia.

Bridal Shower Sahabat-Sahabat Valencia Tanoesoedibjo

Terlihat di foto itu, 7 perempuan bersahabat bertemu di Paris untuk merayakan pernikahan salah seorang di antaranya, seolah tengah menggelar Bridal Shower yang elegan. Pengusaha itu juga mengunggah foto Valencia yang tersenyum cerah. "My very soon to be bride," tulis Natashia.

Kabar pernikahan Kevin Sanjaya - Valencia Tanoe itu sebenarnya sudah dibocorkan oleh Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto saat diwawancara seusai kemenangannya di All England 2023. "Kevin Sanjaya," balas Fajar saat meluruskan pertanyaan reporter yang akan menggelar pertunangan di Paris. "Bukan dia," timpal Rian. Keduanya dari Birmingham bertolak ke Paris untuk menghadiri pernikahan Kevin - Valencia, mewakili kontingen Indonesia.

Kevin Sanjaya mulai membuka hubungan spesialnya dengan putri bos MNC Group itu saat mengunggah foto mereka berdua yang tengah merayakan ulang tahun Valencia pada 13 Januari 2022. Pada 2 Agustus 2022, Kevin melamar Valencia di Jakarta International Stadium atau JIS disaksikan seluruh keluarga besar dan pasangannya di bulu tangkis, Marcus Fernaldi Gideon.

