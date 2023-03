56 Tahun Liliana Tanoesoedibjo, Bukan Sekadar Istri Hary Tanoe

TEMPO.CO, Jakarta - Liliana Tanaja Tanoesoedibjo atau Liliana Tanoesoedibjo merupakan pebisnis, sosialita, dan ahli kecantikan serta busana kelahiran 15 Maret 1967. Liliana Tanoesoedibjo menikah dengan pengusaha dan politisi Hary Tanoesoedibjo.

Keduanya dikaruniai lima anak, yaitu Angela Herliani Tanoesoedibjo (1987), Valencia Herliani Tanoesoedibjo (1993), Jessica Herliani Tanoesoedibjo (1995), Clarissa Herliani Tanoesoedibjo (1997), dan Warren Haryputra Tanoesoedibjo (1999).

Merujuk p2k.stekom.ac.id, perempuan yang berusia 56 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan fesyen dan kecantikan di Ottawa, Kanada pada 1986-1989. Dalam pendidikan tersebut, terdapat beberapa program, yaitu Diploma Fashion Merchandising ICS Canadian Limited, Diploma Professional Cosmetician Versailes Academy of Make up Arts and Esthetics; Diploma Professional Nail Technician Versailes Academy of Make up Arts and Esthetics; Diploma Hat Making and Accessories L'Académie des Couturiers Canadiens, Ottawa-Canada; dan Diploma Fashion Designer L'Académie des Couturiers Canadiens, Ottawa-Canada.

Liliana juga tercatat sebagai seorang komisaris di beberapa anak perusahaan MNC Group, termasuk menjadi Komisaris PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Selain itu, ia juga memegang kendali penuh sebagai komisaris PT Global Land Development, PT Star Media Nusantara, dan PT. UGB. Ia juga bertanggung jawab dalam sebuah perusahaan penerbitan majalah bernam HighEnd dan HighEnd Teen sebagai chairwoman.

Tak hanya itu, ia pun tercatat sebagai Direktur Utama PT MNC Pictures, Direktur PT Global Star Harvest, dan Direktur PT Media Persahabatan Indonesia. Bahkan, ia juga memegang jabatan lainnya, yaitu Ketua Dewan Pembina MNC Peduli, Pendiri dan Chairwoman Miss Indonesia, Pemimpin Umum Tabloid Genie, Mom&Kiddie, Just For Kids, dan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Bagi Bangsa.

Selain aktif dalam dunia fesyen serta kecantikan dan bisnis, Liliana juga aktif dalam dunia politik. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Sayap Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Kartini Perindo. Partai Perindo hadir dengan idealisme luhur, konsisten berjuang bagi kesejahteraan melalui kebijakan yang berpihak, dan percepatan pendidikan untuk bisa mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perindo memiliki Sayap Partai dengan tujuan membangun bangsa yang berpendidikan demi terciptanya masyarakat makmur dan sejahtera, sebagaimana tercantum dalam partaiperindo.com.

Salah satu Sayap Partai Perindo, Kartini Perindo dinahkodai Liliana Tanoe. Sebagai Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo juga memiliki struktur organisasi lengkap dalam Kartini Perindo, termasuk dua anaknya memegang jabatan. Adapun, struktur organisasi Sayap Perindo ini, antara lain:

Wakil Ketua Umum dijabat oleh Ratih Purnamasari Gunaevy,

Sekretaris Jenderal dijabat oleh Eva Mutia,

Wasekjen Media dan Teknologi Informasi dijabat oleh Valencia Tanoesoedibjo, dan

Wasekjen Bidang Perekonomian dijabat oleh Angela Tanoesoedibjo.

