8 Drama Terbaik Jang Ki Yong, Ada It's Okay That's Love

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Ki Yong merupakan aktor dan model yang lahir pada 7 Agustus 1992 dan mulai aktif di dunia entertainment sejak 2012. Aktor 31 tahun ini merupakan aktor populer yang telah berperan dalam berbagai proyek drama seperti Now We Are Breaking Up, My Mister, It’s Okay That’s Love, hingga Search: WWW.

Aktor populer ini telah selesai menjalani wajib militernya sejak 23 Agustus 2021 hingga 22 Februari 2023. Selama menjalani wajib militer, Jang Ki Yong menduduki posisi tertinggi kedua sebagai prajurit dengan gaji kelas kelima. Sambil menunggu comeback drama Jang Ki Yong, mari simak 8 drama terbaik Jang Ki Yong berikut ini.

1. Now, We Are Breaking Up (2021)

Drama ini merupakan proyek akting Jang Ki Yong sebelum hiatus. Ia berperan sebagai Yoon Jae Gook yakni fotografer freelance yang dikenal cerdas dan berpenampilan menarik.

Now, We Are Breaking Up mengisahkan seorang manajer tim fashion designer bernama Ha Young Eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo. Ha Young Eun memiliki trauma akan sebuah komitmen dalam hubungan akibat kegagalan hubungannya di masa lalu. Hingga suatu hari Ha Young Eun bertemu dengan Yoo Jae Gook dan terjebak dalam cinta satu malam.

2. My Roommate is a Gumiho (2021)

My Roommate is a Gumiho mengisahkan Shin Woo Yeo yang diperankan oleh Jang Ki Yong, yakni seekor rubah jantan berekor sembilan, berusia 999 tahun, dan berusaha menjadi manusia seutuhnya. Perjuangan ini membuat Shin Woo Yeo harus menyamar menjadi profesor muda.

3. Search: WWW (2019)

Drama Korea populer Search: WWW mengisahkan komedi romantis di perusahaan media. Melalui drama ini, Jang Ki Yong berperan sebagai Park Mo Gun yakni seorang komposer muda dan berbakat yang menciptakan musik untuk berbagai video game. Suatu saat, ia bertemu dengan Bae Tami dan jatuh hati karena sifat dan tipe pekerja kerasnya yang tidak mudah menyerah.

4. Come and Hug Me (2018)

Jang Ki Yong dalam drama Come and Hug Me berperan sebagai Chae Do Jin dewasa. Drama ini mengisahkan cinta pertama yang berlangsung selama 12 tahun antara Yoon Na Moo dan Gil Nak Won. Keduanya saling jatuh cinta, namun peristiwa kelam membuat mereka berpisah hingga dipertemukan kembali setelah Gil Nak Won berganti nama menjadi Han Jae Yi yang telah menjadi aktris populer dan Yoon Na Moo berganti nama menjadi Chae Do Jin yakni seorang detektif baik hati.

5. My Mister (2018)

My Mister merupakan drama yang diperankan oleh Jang Ki Yong sebagai Lee Kwang Il dan IU sebagai Lee Ji An yang memiliki kehidupan sangat sulit. Lee Ji An harus berutang banyak kepada rentenir kejam bernama Lee Kwang Il. Drama ini mengisahkan tiga saudara laki-laki yang berusaha bertahan untuk menanggung beban hidup dan seorang wanita muda dengan kehidupan sangat sulit.

6. Go Back Couple (2017)

Jang Ki Yong semakin bersinar berkat drama ini. Ia berperan sebagai Jung Nam Gil yang mencintai rekannya di kampus bernama Ma Jin Joo yang diperankan oleh Jang Na Ra. Go Back Couple mengisahkan pasangan suami istri berusia 38 tahun yang sudah mencapai titik jenuh dan membuatnya kembali ke masa lalu. Pasangan suami istri yang menikah selama 10 tahun ini telah dikaruniai seorang putra dan membuatnya berusaha untuk memperbaikinya sebelum terlambat.

7. The Liar and His Lover (2017)

Drama Korea ini dibintangi oleh Jang Ki Yong sebagai Ji In Ho dan berbagai aktor serta aktris populer lainnya seperti Lee Hyun Woo, Song Kang, dan Joy Red Velvet. The Liar and His Lover mengisahkan Kang Han Kyeol yakni seorang komposer hebat namun selalu menyembunyikan identitas dan jati dirinya. Hingga semuanya berubah saat ia bertemu dengan Yoon So Rim dan membuatnya semakin jatuh cinta terhadap sosok cantik ini.

8. It’s Okay, That’s Love (2014)

It’s Okay, That’s Love merupakan drama debut Jang Ki Yong yang berperan sebagai Sam, seorang remaja nakal dan putus sekolah akibat kondisi keluarganya. Drama ini mengisahkan romansa Jang Jae Yeol yakni penulis novel misteri terkenal dan pembawa acara radio populer yang dipertemukan dengan seorang psikiater bernama Ji Hae Soo.

Nah, itu dia 8 drama terbaik Jang Ki Yong yang bisa ditonton ulang sambil menantikan drama comeback terbarunya. Ia sudah menyelesaikan wajib militer pada 22 Februari 2023.

NUR QOMARIYAH

