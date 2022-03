Dikunjungi Song Hye Kyo Saat Wajib Militer, Jang Ki Yong Akui Dapat Kekuatan

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong akan membintangi drama Korea, Now, We Are Breaking Up. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Jang Ki Yong menceritakan bahwa Song Hye Kyo, lawan mainnya di drama Now, We Are Breaking Up pernah mengunjunginya saat wajib militer. Cerita ini dibagikannya saat tampil di acara radio SBS Power FM 2 O’Clock Escape Cultwo Show pada Kamis, 10 Maret 2022.

Melansir dari Soompi, bersama dengan Chanyeol EXO dan Hyojin ONF, Jang Ki Yong mengenakan seragam militer untuk berbicara tentang musikal militer mereka, Blue Helmet yang akan berlangsung pada 18 Maret hingga 8 Mei 2022 di D-Cube Arts Center, Seoul. Selama pertunjukan, Jang Ki Yong juga berbicara tentang syuting drama terakhirnya, sebelum mendaftar wajib militer pada Agustus lalu, yaitu Now, We Are Breaking Up.

“Saya syuting drama hingga empat hari sebelum wajib militer saya,” kata Jang Ki Yong. “Aku menonton apa yang kami syuting sebulan setelah aku tiba di unit militerku, dan mungkin itu karena kami harus syuting dengan cepat karena wajib militerku, tapi rasanya agak canggung.”

DJ Kim Tae Gyun kemudian bertanya kepada Jang Ki Yong apakah lawan mainnya, Song Hye Kyo sempat datang mengunjunginya selama dinas militernya. Jang Ki Yong menjawab iya. Namun, tidak hanya Song Hye Kyo saja melainkan seluruh tim produksi drama Now, We Are Breaking Up juga mengunjunginya.

Jang Ki Yong mengatakan kedatangan Song Hye Kyo dan seluruh tim membuatnya semakin bersemangat menjalani wajib militer. “Ya, benar. Seluruh tim Now, We Are Breaking Up datang menemui saya. Itu benar-benar memberi saya banyak kekuatan," kata Jang Ki Young.

Drama Now, We Are Breaking Up mengisahkan kisah cinta yang emosional. Ha Young Eun (Song Hye Kyo) adalah seorang manajer tim desain di perusahaan fashion yang memiliki karakter realistis, trendi, dan cerdas. Sementara Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong) adalah fotografer freelance kaya dan popular. Di mulai dari pekerjaan, perlahan hubungan mereka pun terus berkembang dan menggetarkan hati para penggemar.

Jang Ki Yong mengungkapkan bahwa menjadi lawan main Song Hye Kyo terasa seperti mencapai tujuan yang jauh. "Seperti sebuah gol yang terasa sangat jauh. Sesuatu yang hanya saya bayangkan dalam imajinasi saya akhirnya menjadi kenyataan lebih cepat dari yang saya harapkan, jadi mulai dari pertemuan drama pertama kami, saya merasa sangat kagum," kata Jang Ki Yong dalam wawancaranya bersama majalah Dazed Korea, dikutip dari Soompi pada November 2021.

Song Hye Kyo memuji sikap Jang Ki Yong yang terbuka dan santai di lokasi syuting. "Mungkin karena dia pria yang murni, cerah, ceria," kata Song Hye Kyo. "Karena dia adalah anak dewasa yang tidak khawatir dengan harga dirinya ketika harus mencari bantuan atau bertanya tentang hal-hal yang tidak dia ketahui, mudah bagiku untuk memberinya bantuan.”

