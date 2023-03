Mula NCT Dream Terbentuk, Bagaimana Inisiatif Awal SM Entertainment?

TEMPO.CO, Jakarta - NCT Dream konser The Dream Show 2: In A Dream, di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang pada 4 Maret hingga 6 Maret 2023. NCT Dream datang dengan formasi lengkap, yaitu Mark, Jeno, Jaemin, Haechan, Renjun, Chenle, dan Jisung.

"Terima kasih banyak sudah menyambut kami bertujuh ini. Rasanya bertambah kenangan terbaik kami bersama kalian semua," kata Renjun kepada penggemar di konser The Dream Show 2 hari pertama, Sabtu, 4 Maret 2023.

Profil NCT Dream

NCT Dream grup K-Pop yang dibentuk oleh SM Entertainment pada 2016. Itu sebagai subunit dari Neo Culture Technology atau NCT. Anggota awal terdiri atas enam anggota yaitu Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, dan Chenle.

Mengutip KPopping, pada Januari 2016, pendiri SM Entertainment Lee Soo-man memberikan presentasi di SM Coex Artium berjudul SMTOWN: New Culture Technology 2016. Ia berbicara tentang rencana agensi untuk boy group baru sejalan dengan strategi yang akan membuat debut berbeda yang berbasis di berbagai negara.

Pada 18 Agustus 2016, SM Entertainment mengumumkan unit ketiga NCT diberi nama NCT Dream. Single pertama Chewing Gum dirilis pada 24 Agustus 2016. Unit itu memulai debutnya di M Countdown pada 25 Agustus. Ada tujuh jumlah anggota, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung.

Mengutip Kepoper, pada 2018, Mark sempat keluar dari grup karena usianya sudah melebihi batas maksimal untuk bergabung di NCT Dream. Namun, pada 14 April 2020, diumumkan bahwa Mark akan dibawa kembali setelah perilisan Reload dan subunit akan mengikuti sistem rotasi.

Debut NCT Dream

Mengutip Kprofiles, NCT Dream memulai debut resmi pada 25 Agustus 2016. Grup ini memiliki konsep yang ceria dan enerjik. Banyak bercerita tentang masa remaja, persahabatan, dan cinta.

Sejak debut, NCT Dream telah merilis beberapa album mini dan singel, termasuk My First and Last, We Young, dan Go. Mereka juga telah memenangI beberapa penghargaan musik, termasuk Best New Male Artist di Mnet Asian Music Awards 2016 dan Rookie of the Year di Seoul Music Awards 2017.

Anggota NCT Dream juga aktif dalam berbagai kegiatan lain seperti berakting, memandu acara, dan mengisi soundtrack drama televisi.

