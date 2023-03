Mengenal Jaemin NCT Dream dan Perjalanan Kepopulerannya sebagai Idola K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Jaemin NCT Dream mengatakan Indonesia negara yang paling dia tunggu untuk konser. "Ada satu alasan mengapa saya benar-benar menunggu konser di Indonesia, karena antusias penggemar yang luar biasa dan (penggemar Indonesia) itu kiyowo (lucu atau menggemaskan) banget," kata Jaemin saat konferensi pers sebelum konser The Dream Show 2: In A Dream di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 4 Maret 2023.

Jaemin NCT Dream merupakan penyanyi, penari, dan aktor asal Korea Selatan. Ia idola K-Pop dari grup yang dibentuk oleh SM Entertainment.

Profil Jaemin

Mengutip Kprofiles, Jaemin lahir di Jeonju, pada 13 Agustus 2000. Ia dibesarkan di Seoul. Nama kelahirannya Na Jae Min, tapi sering dipanggil Nana. Dia bergabung dengan SM Entertainment pada 3 Juni 2013.Ia ikut casting SM Entertainment saat melakukan pekerjaan sukarela di Kanal Ara di Gyeongin.

Mengutip Kepoper, Jaemin debut bersama NCT Dream melalui single pertama Chewing Gum yang dirilis pada 27 Agustus 2016. Jaemin masih tergolong baru dalam bidang akting. Mengutip IMDb, selain bernyanyi, Jaemin juga aktor. Ia telah berakting dan membintangi beberapa drama Korea, antara lain:

1. The Way I Hate You (2019)

Jaemin memerankan karakter Han Dae-gang dalam drama ini yang juga adaptasi dari webtoon populer berjudul sama.

2. Method to Hate You (2019)

Jaemin juga muncul dalam drama web ini sebagai kameo yang juga adaptasi dari webtoon berjudul sama.

3. The Haunted House: Sky Whale (2021)

Jaemin memerankan karakter utama bernama Yoon Jae dalam drama mini seri yang tayang di Naver TV. Drama ini menceritakan kisah kelompok siswa yang melakukan perjalanan ke pulau terpencil dan mengalami berbagai kejadian aneh.

