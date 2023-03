J-Hope Segera Masuk Wamil, Jin BTS Unggah Foto Bertiga Bersama Jimin

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seok Jin atau Jin BTS, personel tertua grup idola K-Pop super itu, tiba-tiba mengunggah foto di halaman Instagramnya, satu jam lalu, Sabtu, 4 Maret 2023. Foto istimewa itu memperlihatkan ia diapit J-Hope dan Jimin. Tak jelas, apakah foto itu terbaru saat ia dikunjungi dua sahabat di grupnya itu atau foto lama yang sengaja baru diunggahnya saat ini. Ia sudah mengenakan baju seragam militernya dengan rambut cepak.

J-Hope dan Jimin Kunjungi Jin BTS?

"Selamat datang," tulisnya dengan huruf Hangeul pada keterangan unggahannya. J-Hope membalas unggahannya itu dengan huruf Korea, "Kakakakakakaka," yang diartikan tertawa keras.

Baik J-Hope maupun Jimin tidak membuat unggahan di Instagram Storynya. Tak jelas apakah unggahan itu dibuat ketika keduanya saat ini tengah mengunjungi Jin di barak militer yang kabarnya berada di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan itu.

Arti Selamat Datang dari Jin BTS

Kalimat selamat datang dari Jin BTS, yang mulai masuk barak pada 13 Desember 2022 ini bisa berarti dua. Pertama adalah selamat datang untuk kedatangan J-Hope dan Jimin yang mengunjunginya. Kedua, merupakan ungkapan tulus Jin menyambut J-Hope yang sebentar lagi akan menyusulnya masuk Wamil.

Big Hit Music sudah mengkonfirmasi bahwa J-Hope sudah mencabut permohonan penundaan jadwal keberangkatan wamil. Ini artinya, ia bersedia segera masuk wamil.

"Kami hendak menginformasikan kepada para penggemar bahwa J-Hope telah mempersiapkan proses wajib militer dengan membatalkan penundaan wajib militer," tutur agensi lewat aplikasi Weverse, pada akhir bulan lalu. J-Hope bahkan mengatakan siap dipanggil kapan saja.

Tapi sebelum masuk wajib militer, J-Hope merilis single berjudul On The Street, sejak kemarin. Ia berkolaborasi dengan rapper, J-Hope. Syuting video musik itu dilakukan di New York, di seputar jembatan dan Stasiun Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Cuplikan video musik itu sudah diunggah J-Hope dan J-Cole di akun Instagram keduanya, sejak kemarin.

Big Hit Music sudah mengumumkan, 7 personel BTS vakum untuk persiapan masuk wamil sampai 2025. Sebelum masuk wamil, masing-masing dari mereka mengerjakan projek pribadi, kebanyakan merilis single.

