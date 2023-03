Sinopsis Storm Eye dan Daftar Pemainnya, Drama Cina Tentang Agen Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Storm Eye merupakan serial drama Cina yang pertama kali tayang pada 2021. Serial drama aksi ini dibintangi oleh Vin Zhang, Yang Mi, Lawrence Wang, Dai Si, Liu Rui Lin, dan Wang Dong. Karya garapan sutradara Jin Sha dan Liang Zhen Hua sebagai penulis skenarionya ini tayang di saluran televisi Mango TV, Tencent, Youku, WeTV, dan iQIYI.

Vin Zhang adalah nama lain dari aktor terkenal, Zhang Bin Bin. Dia sudah membintangi banyak drama populer, seperti The King’s Woman dan I Will Never You Go. Selain itu, Storm Eye merupakan drama reuni Vin Zhang dan Yang Mi. Keduanya pernah bertemu dan beradu peran dalam drama .

Storm Eye bercerita tentang agen keamanan nasional yang diberi tugas untuk menemukan mata-mata di luar perbatasan. Lantas, apakah agen tersebut berhasil menjalankan tugasnya? Berikut sinopsis selengkapnya.

Sinopsis Storm Eye

X

Storm Eye adalah sebuah drama yang menceritakan tentang tim agen keamanan nasional yang tak pernah takut dalam menjalankan misinya. Para agen ini bekerja keras untuk melindungi kepentingan nasional dan menegakkan keadilan.

Salah satu agen keamanan nasional bernama Ma Shang (Vin Zhang) diberi sebuah misi khusus untuk mengungkap seorang mata-mata. Diketahui, mata-mata ini bergerak dari luar perbatasan sampai ke Kota Shuangqing.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Drama China Terbaru dan Terbaik 2022

Ketika melakukan penyelidikan dan pengawasan tentang misinya ini, Ma Shang menemukan fakta bahwa mata-mata tersebut bukanlah hal yang penting untuk diawasi dalam skema besar organisasinya. Selain itu, dia juga berhasil mengungkap tujuan mata-mata yang ingin mencuri penelitian rahasia dari Huading Group.

Tetapi karena suatu alasan, Ma Shang akhirnya dikirim oleh atasannya ke Shuangqing. Dia diminta untuk bekerja dan berkolaborasi dengan biro keamanan di sana. Tak hanya itu, Ma Shang juga masuk ke dalam divisi baru yang diberi nama Storm Eye.

Saat tim sudah terbentuk, Ma Shang menyadari jika pemimpin timnya adalah teman sekelasnya saat masih sekolah. Dia adalah An Jing (Yang Mi), teman Ma Shang yang 10 tahun lalu pergi tanpa pamit.

Detail dan Daftar Pemain Storm Eye

Judul drama: Storm Eye

Judul Tiongkok: Bao Feng Yan

Genre: Aksi, Kriminal

Jumlah episode: 46 Episode

Durasi per episode: 45 Menit

Masa tayang: 23 Februari 2021 sampai 14 maret 2021

Sutradara: Jin Sha

Penulis Skenario: Liang Zhenhua, jiang Da Qiao

Saluran tayang: Mango TV, Tencent Video, Youku, WeTV, iQIYI.

Serial drama Storm Eye dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama Tiongkok. Berikut daftar pemainnya.

1. Vin Zhang (Zhang Bin Bin) sebagai Ma Shang

2. Yang Mi sebagai An Jing

3. Wang Dong sebagai Qiao Xi Chuan

4. Zhang Shen sebagai Miao Huan Yang

5. Wayne Liu sebagai Du Meng

6. Daisy Dai sebagai Miao Fei

7. Lawrence Wang (Wang Xia) sebagai Li Cheng

8. Shi Liang sebagai Ma Jun Hai

9. Zhao Wei Lin sebagai Bian Fu

10. Shi Jing Ming sebagai Song Ming

11. Ning Xin sebagai Zhou Lian

12. Liao Jin Shen sebagai Qin Feng

13. Yi Da Qian sebagai He Zi Xuan

14. Zhang Fan sebagai Pang Yi Shan

15. Wang Yi Jin sebagai Miao Lu

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 10 Rekomendasi Drama Cina Terbaru dan Terbaik 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.