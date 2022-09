10 Rekomendasi Drama China Terbaru dan Terbaik 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Drama China atau Cdrama tak kalah menarik dari drama Korea. CDrama punya alur cerita yang seru bahkan juga ada yang mengoyak-ngoyak perasaan penontonya. Ada banyak film drama China terbaik yang rilis setiap bulan. Nah, berikut ini rekomendasi drama China terbaru dan terbaik tahun 2022.

Drama China Terbaru dan Terbaik 2022

Drama China menyajikan berbagai genre mulai dari genre sejarah, thriller, romance, fantasy, comedy, dan sejenisnya. Alur ceritanya yang tak mudah ditebak selalu membuat para penonton penasaran akan kelanjutan cerita dalam tiap episode drama China. Di samping itu, ketampanan dan kecantikan artis yang membintangi drama mampu menghipnotis siapa saja yang menontonnya. Di bawah ini beberapa rekomendasi drama China terbaru yang dirangkum dari mydramalist.com

1. Love Between Fairy and Devil

Rekomendasi drama China pertama yaitu Love Between Fairy and Devil, drama China terbaru bergenre fantasy yang dibintangi Dylan Wang, Esther Yu (THE9), dan Zhang Linghe. Drama ini merupakan hasil adaptasi novel bertajuk Cang Lan Jue karya Jiu Lu Fei Xiang. Mengusung konsep pertukaran jiwa, drama Love Between Fairy and Devil mengisahkan seorang gadis abadi dari suku Po Xin, suku yang telah dikalahkan oleh Raja Iblis, Dong Fang Qing Cang.

Dirinya terlahir kembali sepuluh ribu tahun kemudian sebagai makhluk abadi dari Suku Surgawi, Xiao Lan Hua (Anggrek Kecil). Lan Hua tak sadar menghidupkan kembali Dongfang Qing Cang, musuh bebuyutannya. Agar terbebas dari kutukannya, Dongfang Qing Cang berniat mengorbankan jiwa abadi Xiao Lan Hua. Dalam prosesnya, ia malah jatuh hati pada peri muda tersebut.

Love Between Fairy and Devil. Dramacool

2. My Girlfriend is An Alien 2

My Girlfriend is An Alien kembali hadir dalam season 2. Film drama China ini masih dibintangi dua pemeran utamanya, Wang Peng dan Bie Thassapak Hsu. Dimulai dengan latar waktu 2021, ketika Chai Xiaoqi (Wang Peng) dan Fang Leng (Bie Thassapak Hsu) resmi menikah setelah melewati berbagai cobaan di season sebelumnya. Pesta pernikahan sedang berlangsung, akan tetapi Xiaoqi dijemput paksa agar pulang ke planet asalnya, Cape Town. Bagaimana kelanjutan kisah cinta mereka? Saksikan dalam drama My Girlfriend is An Alien season 2 di WeTV, yang telah tayang semenjak 16 September lalu.

3. Thousand Years For You

Drama Thousand Years For You dibintangi sederet artis papan atas Ren Jia Lun, Li Qin, Chen Xi Jun, dan Wu Ming Jing. Drama China ini bercerita tentang kisah cinta penuh ironi antara ilmuwan berusia seribu tahun, Lu Yan (Ren Jia Lun) dan wanita pemimpin desa berhati baik, Yu Deng Deng (Li Qin). Pertemuan keduanya terjadi secara tak sengaja. Itulah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya kisah cinta dengan takdir seribu tahun. Drama sejumlah 36 episode ini bergenre romance-wuxia.

4. A Romance of the Little Forest

A Romance of the Little Forest merupakan drama China terbaru yang tayang sejak 15 September lalu. Disutradarai oleh Cai Cong, drama ini diramaikan oleh artis-artis kenamaan China yakni Vin Zhang, Yu Shu Xin, Li Jia Qi, dan Ding Guan Shen. Dikisahkan seorang fashion blogger bernama Yu Meiren diam-diam menaruh hati pada Zhuang Yu, seorang profesor botani. Sikap acuh dan kesibukan Zhuang Yu tak sadar melukai hati Yu Meiren. Keduanya pun akhirnya berpisah selama beberapa tahun, hingga kemudian waktu kembali mempertemukan mereka. Pertemuan mereka di masa depan berhasil menghidupkan kembali kisah cinta di masa lalu.

5. So Funny Youth

So Funny Youth mengisahkan sekumpulan remaja laki-laki dan perempuan yang tinggal di Jalan Junma. Mereka tumbuh dan menempuh pendidikan di SMA yang sama. Zhang Xiao Ran, seorang gadis keras kepala, memiliki empat sahabat yakni Zhu Cheng Hai (seorang jenius akademis berlidah beracun), Xiang Nan (gadis cantik berhati lembut), Zhou Rui (si tampan dan pendiam), dan Lin Tao (mood booster yang disukai semua orang). Berlatar kehidupan remaja, drama ini layak ditonton karena alur ceritanya sangat lekat dengan kehidupan nyata. So Funny Youth mengusung tema percintaan, persahabatan, pendidikan, hingga keluarga.

6. Be My Princess

Rekomendasi drama China romance fantasy terbaru ada Be My Princess. Ming Wei, seorang penerjemah paruh waktu ternyata memiliki bakat terpendam dalam bidang akting. Yang mengejutkan, ia terpilih untuk menjadi pemeran utama wanita dari sebuah drama. Beradu peran dengan Mu Ting Zhou, ia memerankan kisah cinta antara seorang putri dan seorang master di Dinasti Ming. Sebuah kecelakaan menyebabkan Mu Ting Zhou kehilangan ingatannya, dia hanya mengingat Ming Wei. Mu Ting Zhou berusaha memulihkan ingatannya dengan bantuan Ming Wei. Drama berjumlah 30 episode ini bisa ditonton di iQiYi.

Be My Princess. WeTV

7. Night of Love with You

Rekomendasi drama China selanjutnya, Night of Love With You, menyajikan kisah cinta yang dibumbui genre fantasy. Ceritanya bermula saat seorang wanita bernama Qi Qi masuk ke dalam dunia komik yang ia gambar. Qi Qi adalah karakter yang bertahun-tahun mendapat peran sebagai antagonis yang kejam. Namun sebuah tragedi membawa Qi Qi memasuki dunia komik baru bertajuk Night of Love With You. Di komik itu, ia memerankan karakter pahlawan wanita bernama Luo Qing (Liu Xie Ning). Akhirnya, petualangan baru pun dimulai.

8. Warm Time With You

Drama China terbaru ada Warm Time With You. Wu Yi, seorang anak kecil yang telah kehilangan orang tuanya. Beruntung, bibinya merawat dan mengasuhnya dengan baik sehingga Wu Yi dapat menjalani kehidupan bahagia layaknya anak-anak pada umumnya. Bibi Wu Yi, seorang wanita tangguh yang mengelola aula seni bela diri. Paman Qi Mo, seorang presiden yang memiliki peran besar dan sangat mendominasi. Drama berjumlah 31 episode ini telah tayang perdana pada 11 September lalu.

9. Immortal Samsara

Drama China Immortal Samsara diperankan oleh Yang Zi sebagai sosok Yan Dan serta Cheng Yi sebagai Tang Zhou. Kisah bermula saat Yan Dan dan temannya, Yu Mo, bertemu dengan seseorang bernama Tang Zhou di sebuah lembah saat menuruni gunung. Tang Zhou dikenal sebagai pemuda yang jujur dan berani. Ketiganya pun akrab dan menjadi teman selama perjalanan. Perjalanan mereka tak berlangsung mulus, berbagai macam rintangan harus mereka lalui untuk mencapai keberhasilan.

Immortal Samsara. Viu

10. See You Again

Rekomendasi drama China terakhir berjudul See You Again. Drama ini dibintangi oleh aktor dan aktris China populer Hu Yi Tian, Chen Yu Qi, Wang Tiang Chen, dan Michelle Bai. See You Again bercerita tentang seorang bintang film di era republik yang bertemu dengan penulis dari abad ke-21. Xiang Qin Yu menemukan dirinya masuk ke era modern setelah tertembak di lokasi syuting. Xiang Qin Yu pun bertemu dengan seorang penulis, Jin A Yin. Perlahan, kisah cinta lintas ruang dan waktu pun bersemi.

Itu dia beberapa rekomendasi drama China terbaru dan terbaik 2022. Sudah memutuskan mau menonton yang mana terlebih dahulu?

LALA DITA PAGESTU

Baca juga: Jadi Dao Ming Si di Meteor Garden 2018, Ini Sifat Asli Dylan Wang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.