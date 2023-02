Mengenal Lee Jae Wook, Aktor Drama Korea yang Berjumpa Penggemar di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Jae Wook telah bertemu penggemarnya di Jakarta. Acara itu jumpa penggemar bertema 2023 Lee Jae Wook Asia Tour Fan Meeting in Jakarta di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Februari 2023.

Profil Lee Jae Wook

Mengutip Jazmine Media, Lee Jae Wook model dan aktor yang telah membintangi beberapa drama Korea atau drakor yang populer seperti Memories of the Alhambra (2018). Ia memerankan karakter Marco Han. Ia juga membintangi drama Search: WWW (2019). Ia berperan sebagai Ji Hwan.

The Battle of Jangsari (2019) film panjang penuh pertama dia saat memerankan seorang prajurit bernama Lee Gae Tae. Ada pula drama Extraordinary You (2019) sebagai anak nakal yang populer, Baek Kyung.

Lee Jae Wook lahir di Seoul, pada 10 Mei 1998. Sejak usia muda, Lee Jae Wook telah menghibur orang menggunakan kostum dalam drama. Lee Jae Wook pertama kali mendaftar di Universitas Chung-Ang di Korea Selatan pada 2018. Dalam wawancara untuk majalah Marie Claire Korea, Lee Jae Wook secara singkat membahas ketika ia pertama kali membentuk minat dalam dunia akting. Akting yang mendorong motivasinya untuk bekerja keras.

Mengutip Korea Times, ia lulus dari Universitas Chung-Ang, jurusan Seni Teater. Dia sebelumnya masuk dalam agensi VAST Entertainment, tapi keluar pada 22 Maret 2021. Saat ini ia dikontrak oleh C-JeS Entertainment. Aktivitas modeling dia meliputi pemotretan dan peragaan busana untuk merek-merek fashion kelas atas termasuk Prada, Dior, Nike, Berluti, Zegna, EX NIHILO, dan Fendi. Ada pula iklan dan pemotretan untuk kosmetik Lancôme.

Pada 2019, ia memenangi Best New Actor untuk drama Extraordinary You di MBC Drama Awards. Pada 2020, ia memenangi Rookie of the Year di Asia Artist Awards, Actor of the Year- Rookie di Brand of the Year Awards ke-18. Ia juga menerima Excellence Award for Actor in a Miniseries untuk perannya dalam Do Do Sol Sol La La Sol di KBS Drama Awards.

Pada 2022, ia dianugerahi Global Excellence Award di Korea Drama Awards atas kontribusinya dalam gelombang Hallyu untuk perannya dalam drama Alchemy of Souls. Ia juga dianugerahi Asia Special Award di Asia Model Awards ke-17. Penghargaan itu diberikan kepada bintang dunia yang diakui di seluruh Asia di luar Korea Selatan. Pada tahun yang sama, Lee juga dianugerahi dengan Best Actor Award dalam ajang Asia Artist Awards.

