Profil Eva Celia yang Minder Punya Ayah Musisi Legendaris

TEMPO.CO, Jakarta - - Eva Celia merupakan seorang aktris, penyanyi, model, dan penulis lagu dari aktris populer Sophia Latjuba dan musisi legendaris Indra Lesmana. Berdarah musisi sejak lahir membuat Eva Celia telah berhasil tampil di layar kaca sebagai peran pendukung sebuah FTV dan iklan sabun bersama Sophia Latjuba di tahun 2000.

Perempuan berumur 31 tahun ini telah menjelajahi kiprahnya di dunia akting sejak masa remaja, Eva Celia berperan dalam film Sherina pada 2006, Juwita Jadi Putri pada 2007, dan Sentuh Hatiku pada 2007. Bukan hanya itu saja, Eva Celia juga sempat menghiasi layar lebar Indonesia dan berperan dalam film Takut: Faces of Fear pada 2008 serta Jamila dan Sang Presiden pada 2009.

Putri tunggal Indra Lesmana dan Sophia Latjuba ini telah mengikuti jejak karier orang tuanya dari usia 8 tahun. Namun, pada 2008 Eva Celia memutuskan mengikuti ibunya menetap di Los Angeles, Amerika Serikat.

X

Hingga pada 3 Juni 2022 di Gereja Katedral Jakarta, Eva Celia melangsungkan pernikahan dengan Demas Narawangsa. Meski beragama yang berbeda, yakni Demas Narawangsa beragama Islam, sementara Eva Celia beragama Kristen tidak membuat keduanya memiliki hambatan untuk menyatukan janji suci. Demas Narawangsa pindah keyakinan mengikuti agama Celia dan pernikahan yang dihadiri keluarga besar keduanya berjalan dengan khidmat.

Eva Celia Minder Punya Ayah Seorang Musisi

Indra Lesmana mengantar putrinya, Eva Celia di depan altar. Foto: Instagram The Bride Story.

Baca Juga: Laleilmanino Gandeng Banyak Musisi Ternama Meriahkan We The Fest 2022

Eva Celia Lesmana seorang aktris dan penyanyi blasteran Belanda-Jerman-Indonesia, perempuan kelahiran 1992 ini merupakan anak dari pasangan Indra Lesmana dan Sophia Latjuba yang bercerai pada 1993. Perceraian keduanya tidak membatasi komunikasi, lantaran sampai saat ini masih berhubungan baik.

Baru-baru Ini, Eva Celia diundang menjadi bintang tamu dalam channel YouTube Vindes. Dalam acara tersebut ia menceritakan banyak hal, mulai dari kehidupannya, karier, hingga minder punya ayah seorang musisi legendaris. Eva Celia kagum dan bangga terhadap ayahnya, bahkan ia sendiri tidak percaya menjadi anak dari seorang Indra Lesmana yang sangat terkenal "Ya gue minder sih," ujar Eva Celia di channel YouTube Vindes.

Menariknya, percakapan Eva Celia dalam channel YouTube Vindes tidak sampai di situ saja. Ia juga mengagumi ibunya yang berumur 52 tahun terlihat awet muda dan cantik. "Kalau lagi jalan-jalan di Eropa terus misalnya kita masuk ke toko terus ada yang nanya ini siapa semua pasti kaya ‘gak mungkin’. Gak percaya anaknya nyokap karena nyokap kan muda banget." ujar Eva Celia di channel YouTube Vindes.

Terlahir dari musisi dan aktris populer, dikaruniai bakat yang luar biasa dan kaya raya memang suatu keberkahan dalam hidup yang sangat amat disyukuri Eva Celia. Untuk itu, mari simak profile dan fakta menarik Eva Celia dibawah ini.

Profil Eva Celia

- Nama Lengkap: Eva Celia Lesmana

- Nama Panggung: Eva Celia

- Nama Panggilan: Eva

- Tempat, Lahir: Jakarta, Indonesia

- Tanggal Lahir: 21 September 1992

- Umur: 31 Tahun

- Zodiak: Libra

- Agama: Katolik

- Pendidikan: High Scope Jakarta Selatan

- Status: Menikah

- Suami: Demas Narawangsa

- Profesi: Model, Artis, Musisi, entrepreneur

- Tahun aktif: 2000- sekarang

- Hobi: menyanyi, main alat musik

- Ayah: Indra Lesmana

- Ibu: Sophia Latjuba

- Adik tiri: Devo Antonio Lesmana (seayah), Ravi Alessandri Lesmana (seayah), dan Manuella Natasha (seibu)

- Kakek: Jack Lesmana

- Nenek: Nien Lesmana

- Bibi: Mira Lesmana

- Paman: Mathias Marcus

- Instagram: @evacelia

- Youtube channel: Eva Celia

Fakta Menarik Eva Celia

1. Eva Celia tidak pernah kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya, walaupun telah berpisah sejak Eva Celia berusia satu tahun.

2. Genre musik favorit Eva Celia ialah Jazz, Soul, serta R&B.

3. Menurut Eva Celia membaca buku-buku sastra Indonesia itu sangat membantunya dalam mencari inspirasi untuk menulis lirik lagu.

4. Eva Celia memiliki hobi berkuda.

5. Gaya pakaian dan penampilan yang Eva Celia sukai ialah casual.

6. Sejak SMP Eva Celia terpilih sebagai aktris terbaik dalam penampilannya di film pendek Out of the Smoke di ajang HighScope Junior High School Festival 2006.

7. Tips agar tetap cantik ala Eva Celia hanyalah menjaga tidur selama delapan jam sehari dan rutin berolahraga.

8. Eva Celia juga sangat menyukai barang-barang vintage. Ia mengoleksi beberapa pakaian vintage dan mengenakannya sehari-hari.

9. Eva Celia dan Demas Narawangsa telah menikah di Gereja Katedral Jakarta pada 3 Juni 2022.

10. Eva Celia mengaku Demas sangat berperan penting dalam mendukung kariernya.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: C.H.R.I.S.Y.E dari Eva Celia Memuat Potongan Judul dan Lagu Chrisye, Begini Liriknya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.