7 Potret dan Fakta Nong Poy, Transgender Thailand, Juara Ratu Kecantikan dan Jadi Peneliti

TEMPO.CO, Jakarta - Nong Poy atau pemilik nama lengkap Treechada Petcharat ini merupakan transgender yang sebelumnya bernama Saknarin Marnyaporn. Nong Poy lahir di Phang Nga pada 5 Oktober 1986 dan memiliki seorang adik perempuan. Baru-baru ini Nong Poy telah melaksanakan pesta lajang pada 17 Februari 2023 dan berencana melangsungkan pesta pernikahan meriah pada 1 Maret 2023.

Treechada Petcharat atau dikenal Nong Poy ini terlahir sebagai laki-laki dan sejak berusia 4 tahun senang berdandan seperti perempuan. Nong Poy kerap ditemukan mengenakan rok dan lipstik sang ibu. Hingga ketika usianya menginjak 17 tahun, Nong Poy memutuskan untuk melakukan operasi penggantian kelamin.

Masa lalu Nong Poy bukanlah masalah besar bagi Oak Phakwa Hongyok, sang konglomerat Thailand pewaris perusahaan Ar Jor yang memiliki bisnis museum, kafe, dan restoran ternama di Phuket, Thailand. Hubungan asmara keduanya telah mendapatkan restu dari keluarga Oak karena Nong Poy sendiri memiliki segudang prestasi yang memukau. Untuk itu, simak 7 fakta Nong Poy berikut ini.

1. Memenangkan Kontes Kecantikan

Nong Poy terjun ke dunia kontes kecantikan atau modeling sejak berumur 19 tahun, lalu ia mengikuti kontes kecantikan Miss Tiffany’s 2004 dan memenangkannya. Hingga selanjutnya ia juga berhasil memenangkan kontes Miss International Queen, yakni kontes wanita transgender di dunia yang diikuti oleh seluruh transgender di berbagai negara.

Nong Poy. Foto: Instagram @poydtreechada.

2. Mengawali Karier sebagai Model

Treechada Petcharat atau Nong Poy ini mengawali karier sebagai model sejak 2004 dan berhasil mendapatkan penghargaan di dua kontes kecantikan pada tahun yang sama yakni Miss Tiffany’s 2004 dan Miss International Queen.

3. Film yang Pernah Dibintangi Nong Poy

Aktris populer ini membintangi film With Love pada 2010, lalu dilanjutkan dengan membintangi film-film Hong Kong dan Tiongkok seperti The White Storm, From Vegas to Macau II, Insomnia Lover, dan Witch Doctor.

4. Penggemar Olahraga Sepeda

Cantik, pintar, dan berbakat adalah definisi Nong Poy yang sebenarnya. Ia Juga dikenal selalu menjaga bentuk tubuhnya seperti terapi hormon dan rajin olahraga. Kegiatan olahraga yang sangat disukai Nong Poy yaitu bersepeda. Selain bersepeda dia juga gemar lakukan olahraga pilates.

Nong Poy. Foto: Instagram @poydreeechada.

5. Seorang Peneliti, Bekerja di BIOMT

Nong Poy dikenal cantik, cerdas, dan berprestasi. Ia bukan hanya jago akting tapi dikenal pintar hingga bisa bekerja dengan Bring Life Laboratory dan Supplements Manufacture (BIOMT) di Thailand. Ia melakukan penelitian dan pengembangan produk inovatif seperti biomolekul, peradangan organ, industri makanan, apoteker, rekayasa genetika dan lainnya. Nong Poy juga memegang gelar dalam Ilmu Saraf dan saat ini sedang terdaftar dalam program Magister Genetika Molekuler dan Rekayasa Genetika di Universitas Mahidol.

6. Menguasai 4 Bahasa Asing

Nong Poy dikenal fasih berbahasa asing, ia bisa berbicara secara lancar dengan bahasa Inggris, Prancis, Jepang dan Korea. Nong Poy benar-benar sempurna dan superberbakat.

7. Seorang Influencer di Media Sosial

Aktris populer yang lahir di provinsi Thailand Selatan ini dikenal sebagai influencer di media sosial yang memiliki akun instagram dengan username @poydtreechada mendapatkan 2,6 juta pengikut sementara facebooknya memiliki 211 ribu pengikut.

Itu dia 7 fakta Nong Poy, transgender tercantik di dunia yang akan melepas masa lajang pada 1 Maret mendatang.

NUR QOMARIYAH

