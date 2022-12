Profil Aktor Thailand Gulf Kanawut, Drama, Popularitas, dan Penghargaan

TEMPO.CO, Jakarta - Kanawut Traipipattanapong atau terkenal sebagai Gulf Kanawut merupakan aktor dan model asal Thailand. Ia dikenal karena peran utamanya drama TharnType: The Series (2019).

Mengutip MyDramaList, sebelum terkenal sebagai aktor, Gulf sempat mengenyam pendidikan di sekolah menengah khusus di Bangkok bernama Suankularb Wittayalai. Ia berkuliah di King Mongkut’s University of Technology Thonburi.

Pria kelahiran 4 Desember 1997 itu memulai kariernya sebagai aktor pada 2015 dengan berperan sebagai Young Tee dalam Mafia Luerd Mungkorn: Singha. Kala itu, Gulf masih berumur 18 tahun dan belum terjun ke dunia hiburan secara aktif.

Gulf Kanawut dan TharnType: The Series

Gulf Kanawut meraih popularitasnya setelah mendapat tawaran untuk berperan sebagai Type, tokoh utama protagonis dalam drama TharnType: The Series, pada akhir 2019. Drama itu tayang pada Oktober 2019 mendapat popularitas di Thailand maupun internasional.

Baca: Kesan Rio Dewanto Main Film Horor Thailand Bareng Aktor dari Berbagai Negara

TharnType: The Series menceritakan kisah hubungan antara Tharn Thara yang diperankan oleh Suppasit Jongcheveevat dan Type Thiwat oleh Gulf Kanawut. Drama itu sukses berlangsung hingga dua musim dengan episode finalnya pada 6 Januari 2022.

Berkat penampilannya di drama itu, Gulf langsung memenangkan sejumlah penghargaan pada 2020. Beberapa di antaranya adalah Aktor Muda Terbaik dan Bintang Paling Cemerlang oleh Kazz Awards pada 2020.

Gulf juga menerima penghargaan spesial dari Yniverse Award pada tahun yang sama di kategori Moon of the Yniverse dan Iconic Star of the Yniverse. Berkat kedekatan karakter yang dimainkan oleh kedua aktor Gulf dan Suppasit juga dianugerahi sebagai Pasangan Terbaik oleh Maya Awards 2020.

Gulf Kanawut idola baru

Berkat popularitas Gulf dan Suppasit, keduanya diundang oleh Harper's Bazaar Thailand untuk melakukan pemotretan majalah edisi Februari 2020.

Saat itu, situs web Harper’s Bazaar Thailand dikabarkan sampai macet akibat tingginya jumlah kunjungan dari para pengguna yang ingin membaca sejumlah artikel daring tentang Gulf Kanawut dan Suppasit Jongcheveevat.

Pada Agustus 2020, Gulf Kanawut memperlebar sayap ke dunia musik dengan menandatangani kontrak di bawah label rekaman GMM Grammy. Pada 27 Oktober 2020, Gulf merilis lagu pertamanya berjudul Missing Baby.

Dengan semakin meningkatkan popularitas Gulf Kanawut, kini ia berulang kali dipilih sebagai presenter atau duta merek bagi sejumlah brand dalam dan luar negeri. Gulf diketahui juga menandatangani kontrak khusus dengan Channel 3, jejaring televisi besar di Thailand, pada Maret 2021.

Baca: Thailand Catat Kunjungan 9,4 Juta Turis Asing, Wisatawan Rusia Banjiri Phuket

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.