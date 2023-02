6 Fakta Menarik Drakor Taxi Driver 2 yang Sedang Tayang, Makin Seru dan Menegangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Taxi Driver 2 telah rilis perdana pada 17 Februari 2023, drama ini tayang di SBS serta Viu setiap Jumat dan Sabtu. Setelah season pertama berhasil dirilis dua tahun lalu, kini pemain Taxi Driver 2 yakni Lee Je Hoon sebagai Kim Do Ki, Kim Eui Sung sebagai Jang Sung Chul, Pyo Ye Jin sebagai Ahn Go Eun, Jang Hyuk Jin sebagai Choi Kyung Koo, Bae Yo Ram sebagai Park Jin Eon, dan Shin Jae Ha sebagai Oh Ha Joon kembali melaksanakan misinya.

Taxi Driver 2 menceritakan misi dan aksi Rainbow Taxi yang membalaskan dendam para korban agar bisa mendapatkan bantuan secara hukum. Sampai CEO Jang Seong Cheol yang menjadi klien baru layanan taksi misterius ini. Jalan ceritanya semakin seru dan menantang untuk disaksikan, simak 6 fakta menarik drakor Taxi Driver 2 yang sedang tayang berikut ini.

1. Kim Do Ki Berambut Gondrong dan Memakai Baju Tahanan

Kim Do Ki terlihat masih terbayang-bayang dengan kematian sang ibu, beberapa cuplikan di teaser menampilkan bahwa Kim Do Ki yang berambut gondrong sedang berada di sebuah penjara dengan memakai baju tahanan. Hal ini membuat banyak penonton penasara apakah dirinya tertangkap atau sedang merencanakan misi menegangkan.

2. Ahn Go Eun Menjadi Polisi dan Tergabung dengan Tim Rainbow Taxi

Ahn Go Eun dan Kim Do Ki akhirnya berhasil menghilangkan video pornografi kakaknya yang telah bunuh diri akibat tersebarnya video tersebut. Ahn Go Eun pada season pertama berhasil mengikuti tes dan menjadi polisi, lalu pada season kedua ini Ahn Go Eun bergabung dengan Tim Rainbow Taxi sebagai hacker.

3. Ada Pemain Baru di Taxi Driver 2

Shin Jae Ha sebagai On Ha Joon merupakan pemain baru dalam Taxi Driver 2 yang berperan sebagai supir taxi baru Rainbow Taxi Company. Ia akan berkerja sama dengan Kim Do Gi dalam memecahkan misi rahasia.

4. Rainbow Taxi Tidak Jadi Bubar

Rainbow Taxi sempat dibubarkan oleh Jang Sung Chul, namun akhirnya lima anggota tim Rainbow Taxi dipanggil kembali karena terdapat kasus baru yang harus diselesaikan.

5. Choi Kyung Go Kembali Menyamar

Choi Kyung Goo kembali menjadi ahli penyamar sekaligus mekanik Rainbow Taxi untuk segala misi-misi selanjutnya di Taxi Driver 2. Kyung Goo dan asistennya sering membantu Kim Do Ki dalam pengawasan dan penyelidikan. Biasanya, keduanya menyamar sebagai tukang. Choi Kyung Goo juga sering membantu menangkap penjahat yang kabur, tentunya dengan peralatan canggihnya.

6. Esom Tidak Kembali di Season Dua

Esom memilih mundur dari Taxi Driver 2 karena jadwalnya yang bentrok dengan syuting drama korea Black Knight dan Gil Bok Soon serta satu film berjudul Starlight Falls.

Sinopsis Taxi Driver 2

Taxi Driver 2 atau Deluxe Taxi adalah sebuah drama Korea yang tayang pada 2023. Drama ini adalah sekuel dari drama Korea Taxi Driver yang sukses tayang pada 2021.

Drama ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang bekerja sebagai sopir taksi misterius yang disebut "Deluxe Taxi". Mereka berusaha membantu orang-orang yang tidak dapat meminta bantuan dari polisi atau hukum karena berbagai alasan, seperti kesulitan keuangan atau kekerasan dalam rumah tangga.

Lee Jeong-jin berperan sebagai Kim Do-gi, pemimpin Deluxe Taxi yang memiliki kemampuan fisik dan kecerdasan yang luar biasa. Pyo Ye-jin berperan sebagai Ahn Go-eun, seorang hacker jenius yang bekerja dengan Deluxe Taxi untuk mencari tahu informasi tentang orang-orang yang meminta bantuan.

Dalam setiap episode, Deluxe Taxi menerima permintaan bantuan dari orang yang membutuhkan, dan mereka melakukan investigasi untuk membongkar kebenaran di balik kasus tersebut. Selain itu, drama ini juga mengisahkan tentang kehidupan pribadi para anggota Deluxe Taxi, termasuk konflik dan persahabatan yang terjalin di antara mereka.

Drama ini mendapat respon yang positif dari penonton karena cerita yang menarik dan pemeran yang sangat berbakat. Taxi Driver 2 menyajikan banyak aksi dan intrik yang membuat penonton terus tertarik untuk menonton setiap episodenya.

Itu dia 6 fakta menarik drakor Taxi Driver 2 yang sedang tayang di Viu setiap Sabtu dan Ahad. Drama Korea populer ini kembali menyajikan cerita yang seru dan super menegangkan hingga membuat penontonnya tertarik untuk menonton.

NUR QOMARIYAH (CW)

