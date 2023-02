Sinopsis Drakor The Heavenly Idol, Pendeta yang Berubah Menjadi Idola

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Heavenly Idol segera tayang pada 15 Februari 2023. Drama yang dipersembahkan oleh stasiun televisi lokal Korea Selatan, tvN ini memiliki nama lain Holy Idol dan The Highest Priest Rembrary. Drama Korea ini dibintangi oleh Kim Min Kyu dan Go Bo Gyeol sebagai pemeran utamanya.

Drama komedi romantis dan fantasi ini diangkat dari web novel karya Sin Hwa Jin yang berjudul Holy Idol. Bedanya dalam versi live action drama, Holy Idol ditulis oleh Lee Cheon Geum di bawah arahan sutradara Park So Yeon dan Lee So Yoon.

Drakor The Heavenly Idol akan tayang dengan 12 episode dan dapat disaksikan secara legal di platform streaming Viu. Bagaimana ceritanya? Simak rangkuman sinopsis The Heavenly Idol di bawah ini.

Sinopsis The Heavenly Idol

Secara garis besar, The Heavenly Idol berfokus pada kisah seorang pendeta tingkat tinggi yang dipindahkan ke dunia lain karena sihir iblis. Tak disangka, dia justru terjebak dalam tubuh pria tampan yang berprofesi sebagai idola namun tidak terlalu terkenal. Kisah bermula ketika seorang Pontifex Lembrary (diperankan oleh Kim Min Kyu) bertarung melawan iblis dan berujung pada pemindahan jiwa ke dunia lain secara acak.

Setelah sadar berpindah raga, Pontifex Lembrary menemukan dirinya berada di asrama kecil dan merasuki tubuh pria muda bernama Woo Yeon Woo. Dia adalah artis sekaligus anggota dari grup idola Wild Animal. Diketahui, Wild Animal sudah berkarier selama 3 tahun, namun tidak populer, kurang sukses, dan hampir bubar.

Tak lama setelah Pontifex Lembrary memasuki tubuh Woo Yeon Woo, dia ditugaskan tampil di atas panggung untuk pertunjukan di stasiun penyiaran bersama Wild Animal. Ketika musik mulai diputar, Pontifex Lembrary tiba-tiba berteriak, “Saya tidak tahu cara menari.” Alhasil, pertunjukan siaran langsung pun berubah menjadi bencana, namun berhasil menarik perhatian masyarakat.

Dengan pesona dan sikap percaya dirinya, Woon Yeon Woo yang masih dirasuki oleh roh Pontifex Lembrary perlahan menjadi semakin populer. Hal ini pun berdampak baik pada grup Wild Animal.

Meski begitu, Pontifex Lembrary masih harus membiasakan diri untuk menjalani kehidupan sebagai seorang idola. Dia juga harus menghadapi berbagai masalah, seperti berurusan dengan setan dan kelompok agama yang menyimpang serta aneh.

Pemain The Heavenly Idol

Drama Korea yang akan tayang mulai 15 Februari 2023 ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Mulai dari Kim Min Kyu, Go Bo Yeol, hingga Park Sang Nam.

Kim Min Gyu akan berperan sebagai Lembrary dan Woo Yeon Woo, Go Bo Gyeol berperan sebagai Kim Dal, dan Lee Jang Woo berperan sebagai Shin Joo Won. Ada juga Ye Ji Won yang berperan sebagai Lim Sun Ja, Tak Jae Hoon sebagai Seon Woo Sil, dan Park Sang Nam sebagai Sa Gam Jae.

Itulah rangkuman informasi mengenai sinopsis drakor The Heavenly Idol. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

