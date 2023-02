Cerita Para Selebritas Indonesia Nonton Konser Red Hot Chili Peppers di Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock Amerika Serikat, Red Hot Chili Peppers atau RHCP menggelar konser di National Stadium Singapura pada Kamis, 16 Februari 2023. Banyak selebritas Indonesia yang tidak mau melewatkan kesempatan menonton konser grup yang dibentuk era 80-an tersebut secara langsung.

Sederet selebritas Tanah Air yang menonton konser RHCP antara lain, Chua dan Tantri Kotak, Eross Candra dan Duta Sheila on 7, Desta, Tissa Biani, dan Dewa Budjana. Beberapa dari mereka ada yang mendapatkan setlist lagu-lagu yang akan dibawakan dari soundman konser RHCP hingga memberikan batik kepada sang gitaris, John Frusciante. Berikut rangkumannya:

Usaha Tantri Kotak Dapatkan Setlist Konser RHCP

Tantri Kotak memamerkan setlist yang didapatnya saat menonton konser Red Hot Chili Peppers (RHCP) di Singapura, Kamis, 16 Februari 2023. Foto: Instagram/@tantrisyalindri

Vokalis band Kotak, Tantri menceritakan bagaimana akhirnya ia dan rekannya, Chua bisa menjadi salah satu yang beruntung mendapatkan setlist konser RHCP. "Cerita semalam nonton @chilipeppers di Singapore, salah satu keberuntunganku di tahun ini sudah kepake 2x, yang pertama kemarin umroh yang sekarang dikasih set songlistnya RHCP dari soundmannya langsung karena usaha yang ciamik dan 2 perempuan yang gegorowokan 'SIRRRR, SIRRRR, GIVE IT TO ME SIIIRRR!!' Yekan @chuakotak," tulis Tantri Kotak di Instagram pada Jumat, 17 Februari 2023.

Namun, pada akhirnya setlist tersebut menjadi milik Chua yang sangat mengidolakan Flea, bassis RHCP. Tantri tidak keberatan dengan hal tersebut karena ia bisa foto bersama Duta Sheila on 7 yang juga menonton konser RHCP. "Karena tau Chua fans fanatik opa @flea333 jadilah ku hibahkan songlist ini. Dan gw dapet foto sama @pakduta aja udah happy banget," tulisnya.

Sebagai sesama musisi, Tantri sangat salut dengan stamina para personel RHCP yang sudah tidak lagi muda di atas panggung. "Walaupun udah opa-opa, stamina sedikit menurun tapi tetap menggemaskan sik! Gw juga belum tentu sanggup nyanyi segitu banyak saat usia mereka. Set list yang dikasih ternyata ada yang ga dibawain, pantes banyak meeting diatas panggung. Samaaa kek kitaaa yaa genks @cellanadalam @chuakotak," tulisnya.

Tissa Biani Idolakan RHCP Sejak 2014

Tissa Biani dan Duta Sheila on 7 saat menonton konser Red Hot Chili Peppers (RHCP) di Singapura, Kamis, 16 Februari 2023. Foto: Instagram/@tissabiani

Kemarin adalah kedua kalinya Tissa Biani menonton konser RHCP. Kekasih Dul Jaelani ini mengakui kalau dirinya termasuk fans baru RHCP, tepatnya sejak 2014. Pengalaman menonton konser RHCP di Singapura membuat Tissa bahagia sekaligus sedih.

"Pengalaman nonton konser rhcp kali ini seru banget bisa bertemu sama teman-teman dari Indonesia di sini, walaupun sedih banyak lagu2 hits nya mereka yang ga dibawain!! CAN’T STOP yang biasanya jadi opening juga ga di dibawain huhuhu," tulisnya di Instagram pada Jumat, 17 Februari 2023.

Aktris 20 tahun ini mengungkapkan kesannya kepada setiap personel RHCP selama konser yang membuatnya puas. "Om flea yang walaupun sudah berumur lincah dan semangat beud main bassnya, dan lawak terus setiap dia ngomong wkwk. Om chad smith juga mukul drumnya power banget mantep. Om anthony diemdiem aja nih dari awal ga ngomong apa-apa dan daku semakin excited ketika menonton come backnya my idol om frusciante, lead guitarnya selalu tidak mengecewakan," tulisnya.

Sama seperti Tantri, kebahagiaan Tissa semakin terasa lengkap bisa berfoto dengan Duta Sheila on 7 yang menjadi idola para anak muda. "Seneng banget pokoknya!! dan yaaa walaupun ga bisa foto bareng sama om om erhacepe terbayarkan gantinya lah ya bisa poto bareng ama om duta," tulis Tissa.

Dewa Budjana Berikan Batik ke Gitaris RHCP

Dewa Budjana memberikan batik kepada gitaris Red Hot Chili Peppers (RHCP) John Frusciante sebelum konser di Singapura, Kamis, 16 Februari 2023. Foto: Instagram/@dewabudjana

Gitaris band GIGI, Dewa Budjana mendapat kesempatan spesial untuk bertemu dengan gitaris RHCP, John Frusciante di kamar hotel sebelum konser dimulai. Tidak dengan tangan kosong, musisi 59 tahun tersebut membawakan kemeja batik yang langsung dipakai oleh John.

"Mendarat Singapore, tiba-tiba Mas John nelfon suruh ke hotelnya. Sekalian bawain oleh-oleh @batikkerisindo, seneng banget dia makenya," tulis Dewa Budjana di Instagram pada Kamis, 16 Februari 2023.

Desta Tergila-gila dengan RHCP Sejak SMA

Presenter, Desta kembali mengenang masa mudanya selama menonton konser RHCP secara langsung untuk pertama kalinya. Walaupun tidak semua lagu favoritnya dibawakan, Desta tetap puas. "Melihat mereka di atas panggung mengembalikan memori saat awal tergila-gila dengan mereka di jaman SMA.. Sayang dari best album versi saya Blood Sugar Sex Magik hanya berkumandang 2 lagu saja.. I could have lied dan give it away.. Tidak mengurangi rasa puas finally bisa melihat mereka manggung langsung.. Ditambah ada nya om Frusciante. Terima kasih untuk @warnermusicid yang membuat terwujudnya ini semua," tulisnya di Instagram pada Minggu, 19 Februari 2023.

