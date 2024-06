Voice of Baceprot Musisi Pertama Indonesia Manggung di Glastonbury Festival 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Voice of Baceprot atau VoB, band metal perempuan asal Indonesia menjadi musisi Indonesia pertama yang akan tampil di Glastonbury Festival 2024 di Woodsies Stage, Inggris. Grup yang sudah debut sejak 2014 tersebut menunjukan kebanggaannya melalui akun instagram pribadinya tersebut.

Grup yang beranggotakan Firda Marsya Kurnia (gitar, vokal), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah atau Sitti (drum) tersebut akan menjadi musisi Indonesia pertama yang tampil di festival musik bergengsi Glastonbury dan berencana menyelipkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia, salah satunya dengan memadukan instrumen Sunda ke dalam musik yang mereka bawakan pada 28 Juni mendatang.

“Sebuah kebanggaan tersendiri menjadi musisi Indonesia pertama yang akan tampil di Glastonbury Festival (Woodsies Stage) setelah 54 tahun penyelenggaraannya dan sekaligus bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Kerajaan Inggris," tulis Voice of Baceprot di Instagram pada Selasa, 30 April 2024.

Festival lastonbury 2024 akan dilaksanakan di Worthy Farm, Pilton-Somerset, Inggris. Festival ini merupakan salah satu festival terbesar di dunia dan biasanya dihadiri oleh musisi-musisi ternama dunia seperti Avril Lavigne, Dua Lipa, hingga Coldplay. Voice of Baceprot sendiri akan berada satu panggung bersama Gossip dan Jamie xx.

Prestasi Voice of Baceprot

Dikenal Secara Internasional

Voice of Baceprot atau VOB sudah cukup dikenal secara luas di kancah internasional. Akhir 2023 lalu, VOB berhasil menyelesaikan tur mereka di 11 kota yang ada di Amerika Serikat, Tur mereka berjudul Retas American Tour 2023. Tur dimulai di Los Angeles pada 3 Agustus 2023 dan diakhir di San Diego, California pada tanggal 19 di bulan yang sama.

Tidak hanya Amerika Serikat, VOB juga sempat melakukan tur di Eropa dengan judul Supermusic Fight Dream Believe European Tour 2022. Selain itu, mereka juga sudah melakukan kolaborasi dengan DJ asal Jerman bernama Andre Winter dalam lagu berjudul “School's Out Re-Bang” saat menjadi kolaborator Timo Maas.

Tur Amerika yang dilakukan VOB juga mendapatkan ulasan baik di Washington Post pada akhir 2023 dan perjalanan pertumbuhan musikalitasnya juga masuk ke dalam ulasan New York Times. Hal tersebut juga yang membawa VOB dikenal oleh Flea, bassist dari band rock Red Hot Chilli Paper (RHCP).

Flea sendiri mengungkapkan kekagumannya pada VOB melalui akun X pribadinya di unggahan video akun VOB. “Aku benar-benar kagum dengan Voice of Baceprot,” tulisnya pada 14 Agustus 2020 silam.

Selain Flea, Tom Morello, gitaris Rage Against the Machine (RATM) yang sempat berbincang dengannya via daring mengungkapkan kekagumannya terhadap VOB. “Saya sangat menyukai kalian. Saya tidak pernah manggung selama 2 tahun belakangan ini. Tetapi saya senang kalian sudah akan tampil di Eropa!" kata Tom dalam kanal YouTube resmi Voice of Baceprot pada 12 November 2021.

Menjadi Sampul NME

Dengan karya-karyanya yang dikenal secara internasional, VOB terpilih menjadi model sampul majalah ternama NME. Rilisnya majalah NME dengan foto VOB tersebut terjadi ketika mereka sedang menggelar tur konser di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. NME pun memberikan tagline yang unik kepada VOB.

“Dalam sembilan tahun, alumni #NME100 telah berubah dari remaja yang bermain lagu cover di kampung halaman mereka di pedesaan Jawa Barat menjadi musisi metal terkemuka di Indonesia," tulis NME, baik pada keterangan unggahan di Instagram maupun di artikel mereka.

Perlu diketahui, NME merupakan majalah musik yang populer di Inggris dan sudah berdidi sejak 1952. NME sendiri merupakan singkatan dari New Musical Express yang tentu saja membahas musisi-musisi hebat yang ada di dunia.

