Celoteh Westlife Ancam Bubarkan Konser Kalau Tak Difollow Penggemar

TEMPO.CO, Jakarta - Ada-ada saja kelakuan para anggota Westlife saat menyapa penggemarnya pada Konser Westlife The Wild Dreams Tour - All The Hits. Dalam interaksinya, salah satu personil Westlife, Nicky Byrne, sempat mengancam untuk menghentikan konsernya.

Awalnya, ia meminta agar para penonton membuka aplikasi Instagram. Ia pun meminta penggemar untuk mengikuti mereka di akun masing-masing personil grupband itu. "Keluarkan ponsel kalian, buka Instagram, lalu follow kami semua. Kalau tidak, kami akan hentikan konsernya," kata Nicky Byrne dari atas panggung Konser Westlife pada Sabtu 11 Februari 2023 di Stadium Madya Gelora Bung Karno.

Ia bahkan mengabsen beberapa penggemar di barisan depan yang dia lihat tidak mengeluarkan handphone. "Anda kenapa tidak mengeluarkan handphone. Oh, sudah follow kami ya," katanya tetap tersenyum.

Tentu saja Nicky hanya bercanda dan konser itu tetap dilanjutkan. Ia akhirnya meminta agar para penggemar menyalakan lampu senter di ponsel masing-masing. "Keluarkan ponsel kalian, lalu nyalakan flashlight ya," katanya.

Setelah berfoto dengan latar belakang penggemar yang menyalakan flashlight, Westlife pun melanjutkan penampilannya menyanyikan lagu I Lay My Love On You.

Konser Westlife The Wild Dreams Tour - All The Hits berhasil membawa para penggemar bernostalgia dengan beberapa lagu hitsnya. Sayang, pada pertunjukkan 30 menit terakhir, konser itu diguyur hujan deras sehingga para penonton harus mengenakan jas hujan yang sudah disiapkan panitia.

Namun derasnya hujan tidak menutup semangat para penggemar melompat dan menari mendengar alunan lagi Westlife. Mereka mengaku hujan justru menambah semangat mereka menyanyikan lagu-lagu yang sempat hits pada 1999 itu.

Westlife membawakan beberapa lagu hits mereka seperti Uptown Girl, Swear It Again, Flying Without Wings, dan Mandy serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams. Keempat pria ini pun menyanyikan beberapa lagu medley dari ABBA seperti Mama Mia, Dancing Queen, hingga Thank You For The Music.

