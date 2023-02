Mengenal Ami Suzuki, Penyanyi dan Artis Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan artis Jepang Ami Suzuki lahir pada 9 Februari 1982. Ia menekui industri hiburan setelah memenangi kontes. Setelah melewati kontes, Sony Music mengontrak Ami ke label dan produser Tetsuya Komuro mensponsori kariernya.

Mengutip Arama! Japan, pada 1 Juli 1998, Ami merilis single debut berjudul Love the Island untuk mempromosikan pariwisata Jepang di Guam. Ami Suzuki yang membintangi iklan televisi tersebut. Single itu menjadi hit dan menduduki posisi kelima dalam tangga lagu Oricon.

Perjalanan karier Ami Suzuki

Pada Oktober 1998, Ami memulai acara radio berjudul Run! Run! Ami-Go!. Acara itu memuncaki popularitas radio. Pada akhir 1998, Ami menerima penghargaan termasuk Japan Record Award untuk Best New Artist.

Pada 1999, Ami mengeluarkan album debutnya SA yang menjadi salah satu dari 10 album terlaris tahun itu. Satu tahun kemudian, ia merilis lagu Don’t Need to Say Good Bye, seperti dilansir Oricon. Lagu tersebut pun menjadi single hit terlaris. Kariernya sempat terhenti perusahaan produksinya, AG Communication terlibat kasus hukum karena tuduhan penggelapan pajak. AG Communication disoroti menghindari pajak dengan tidak melaporkan pendapatan, sehingga membayar royalti lebih rendah kepada artis.

Ami Suzuki sempat tersandung problem lantaran adanya aturan tidak tertulis dari bisnis hiburan di Jepang. Aturan tidak tertulis itu tentang artis yang terlibat perselisihan hukum dengan agen musik dianggap masuk daftar hitam. Ami dihadapkan masalah perusahaan produksi yang menolak untuk mengontraknya dan mencoba untuk kembali dalam dua tahun. Hubungan Suzuki dengan produsernya, Tetsuya Komuro pun berakhir. Sony juga mengambil semua single dan albumnya yang dirilis hingga saat itu.

Mengutip Yomiuri Shimbun, banyak orang saat itu memandang sulit peluang Ami Suzuki untuk kembali bernyanyi. Pada 2003, ia akhirnya merundingkan perjanjian di luar pengadilan dengan Sony. Pada akhir 2004, kontraknya dengan label tersebut berakhir. Ia pun memutuskan untuk pindah ke perusahaan hiburan Avex.

Pada 1 Januari 2005, situs web Ami Suzuki di bawah label Avex dibuka, avexnet.or.jp/ami. Di naungan label baru, ia merilis album studio pertamanya, Around the World. Album ini terdiri atas lagu-lagu J-pop, dikutip dari Barks.

Pada 2007, ia secara memulai proyek baru bernama Join. Di proyek tersebut, ia akan berkolaborasi dengan artis yang berbeda dan bereksperimen dengan berbagai gaya musik. Pada akhir 2007, Ami membintangi drama televisi baru berjudul Oishii Depachika yang tayang perdana pada Januari 2008 di TV Asahi, sebagaimana dikutip Natalie.

Pada 2011, Ami bergabung dengan kampanye amal Gackt Show Your Heart untuk mengumpulkan uang bagi para korban gempa dan tsunami kala itu. Satu tahun kemudian, ia memulai kariernya sebagai pembawa acara Who's Shining?? yang diselenggarakan dan ikuti sebagai aksi disjoki atau DJ.

