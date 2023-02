Mengenal Jisung NCT yang Meminati Dance Sejak Kecil

TEMPO.CO, Jakarta - Park Ji Sung idola K-Pop kelahiran Seoul, 5 Februari 2002. Selebritas di bawah naungan SM Entertainment itu akrab dipanggil Ji-sung atau Jisung NCT. Mengutip Fandom, Jisung berada di posisi penari utama. Ia juga vokalis, rapper. Ia pertama kali memulai debutnya di subunit NCT Dream dengan Chewing Gum pada 24 Agustus 2016.

Semasa sekolah, ia menyukai pelajaran pendidikan jasmani dan sosiologi. Mengutip Koreaboo, sebelum debut grup NCT, Jisung sebelumnya aktor cilik. Ia membintangi sejumlah film seperti Go, Stop, Murder, Boys Be Curious dan Tree With Deep Roots.

Jisung mendalami bidang tarian

Sejak menempuh sekolah dasar Jisung sudah berkeinginan untuk menjadi penari profesional. Selama perjalanan kariernya, Jisung pernah mengikuti program Dancing High pada 2018. Di sana Jisung menampilkan kebolehannya sebagai idola yang tak hanya mengandalkan suara, namun kemampuan menari.

Mengutip Kprofile, dalam bidang tari Jisung spesialis popping dan locking. Saat siaran Dancing High, ia mengakui mengikuti program tersebut lantaran ingin berteman. Dia debut semasa muda sehingga tidak banyak bergaul dengan teman lain di sekolah.

Pada 2018, Jisung berpartisipasi dalam acara Dancing High, ajang penari muda Korea Selatan bertemu di panggung. Jisung mengikuti acara itu untuk menggali pengalamannya sebagai penari. Selama ini, ia tidak bisa menempuh pendidikan dan kegiatan normal, layaknya remaja lain. Tapi, harus fokus dalam pelatihan menjadi idola atau idol. Ia berharap, bertemu orang-orang yang meminati bidang yang sama akan menambah teman dan kemampuannya menari atau sebagai dancer.

Mengutip AsianWiki, selain Dancing High, Jisung pun bergabung dengan para seniornya dalam acara Why Not: The Dancer. Bersama Eunhyuk dari Super Junior, Lee Gikwang dari Highlight, Taemin dari Shinee, dan koreografer kenamaan Lia Kim, Jisung melancong ke Amerika Serikat.

Ia ingin mendalami kemampuan dan melebarkan peluang sebagai koreografer internasional. Acara ini pun menjadi penanda posisi Jisung sebagai penari muda berbakat dari generasinya.

