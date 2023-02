Nassar hingga Opick Bakal Ramaikan Festival Pasar Musik 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Pasar Musik akan dimeriahkan oleh ratusan musisi selama tiga hari, 10-12 Februari 2023 di Gambir Expo, Jakarta. Penyanyi dangdut Nassar, Dewi Perssik, Dewa 19, Maliq & D'Essentials, Kahitna, Vierratale, hingga penyanyi religi Opick akan tampil di panggung Festival Pasar Musik 2023.

"Semua penampil di Pasar Musik sangat ditunggu-tunggu. Lagi gencar-gencarnya milenial pengen banget nostalgia sama lagu-lagu lama. Ada Gigi, Dewa 19, kemudian lintas genre kita sediakan dangdut ada Dewi Perssik dan Nassar, dan ada satu yang mungkin cukup berbeda dari festival-festival lainnya, kita menghadirkan Opick di acara kita," kata Hana Adhikara selaku Public Relation (PR) Festival Pasar Musik dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis, 2 Februari 2023.

Musisi yang Tampil di Festival Pasar Musik 2023

Hari Pertama (10 Februari 2023): Dewa 19 ft. Virzha, Idgitaf, HIVI!, Morad, Irama Pantai Selatan, Rocket Rockers, Sore, Satu Per Empat, Morfem, Morgensoll with Denisa, Noon Radar, Black Horses, Arash Buana, BAP., Mocca, Highmoon, OKAAY., Nadin Amizah, Fourtwnty, Debu, Piston, Starlit X Tuan Tigabelas, Burgerkill, Armada, Prince Husein, The Sigit, Tipe-X, Feel Koplo, Salon RNB, Godplant, CJ1000, Last Child, Tabraklari, The Panturas, Rasyiqa, Grrrl Gang, Ziva Magnolya, Lomba Sihir, Tiara Andini, Kangen Band, The Adams, Padi Reborn, Radja, dan Ndarboy Genk.

Hari Kedua (11 Februari 2023): Teddy Adhitya, Souljah, Clever Moose, Sivia, Fiersa Besari, Dere, Enola, Dongker, Bleu House, Float, Arsy Widianto, Elnanda Utomo, Kunto Aji, M.E Voices, Letto, Marcell Siahaan, White Chorus, OKAAY. X Gangga, Kahitna, Syeqy, Paddle Puss, Jevin Julian with Kara Chenoa - Morad - Gamaliel - Vanesha Prescilla, Feby Putri, Elkarmoya, Seringai, Collapse, Jamrud, Dazzle, Zip, Abda, Lucy, Dewi Perssik, The Couch Club, Cellosux, Happiest Lokal, Ringgo 5, Basboi, Monkey to Millionaire, Club Dangdut Racun, Oscar Lolang, Strangers, dan Vierratale.

Hari Ketiga (12 Februari 2023): Gigi, Komunal, Heals, Coldiac, The Jansen, Hursa, Friday Noraebang, White Swan, Romantic Echoes, Mad Madmen, Abbydzhar, Private Number, Opick, Rossa, Barasuara, Sunwich, Street Walker, Avhath, Perunggu, Sisitipsi, Soegi Bornean, Electric Bird, Lone, Nassar, Yovie and Nuno, Oslo, Danilla, Speak Up, Karokinight, Holy City Rollers, Rizky Febian, Pee Wee Gaskins, JKT 48, Maliq & D'Essentials, Sal Priadi, Jason Rianti, Reality Club, Somewhere-Somewhere, The Upstairs, Shaggy Dog, Phonetic, Gangga, dan Changcuters.

Menurut penyelenggara, masih akan ada penampil yang hingga saat ini masih dirahasiakan dan belum bisa diungkapkan kepada publik. "Mungkin itu nanti bisa jadi salah satu gebrakan mendekati hari H," kata Hana.

Persiapan Festival Pasar Musik 2023 Sudah Hampir 80 Persen

CEO Festival Pasar Musik, Nugraha Artha mengatakan persiapan sudah hampir rampung menjelang seminggu acara digelar. "Sejauh ini persiapan hampir 80 persen," katanya.

Selama tiga hari berturut-turut, Festival Pasar Musik 2023 akan dimulai pukul 13.00 hingga 23.00 WIB. Harga tiket normal Festival Pasar Musik 2023 untuk tiga hari senilai Rp 700 ribu. Hampir 120 penampil nantinya akan mengisi total 8 panggung di Festival Pasar Musik, terdiri dari 6 panggung besar dan 2 panggung kecil.

Festival Pasar Musik didirikan pada Juni 2022, bertepatan dengan Pentas Pasar Musik di Bengkel Space. Tahun ini, Festival Pasar Musik mengusung tagline Hajatan Tahunan untuk Warga. Festival Pasar Musik dbertujuan untuk menggabungkan kebutuhan harian warga, yaitu pasar dan musik.

