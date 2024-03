Joko Anwar Satukan Pemenang Piala Citra FFI dalam Film Siksa Kubur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis dan sutradara Joko Anwar menyatukan para aktor dan kru yang memiliki prestasi di dunia hiburan dalam film horor terbarunya, Siksa Kubur. Diketahui, aktor-aktor yang dipilihnya didominasi para aktor pemenang dan peraih nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI. Jika dikumpulkan, Piala Citra yang pernah diraih para pemain dan kru film Siksa Kubur berjumlah 51.

Dua pemeran utama film itu, yakni Faradina Mufti dan Reza Rahadian, memiliki prestasi keaktoran yang tidak bisa diragukan lagi. "Faradina Mufti merupakan peraih nominasi Piala Citra FFI 2020. Reza Rahadian, merupakan peraih lima Piala Citra FFI," kata Joko Anwar di Studio 2 Epicentrum XXI, Jakarta Selatan pada Rabu, 13 Maret 2024.

Nama-nama lainnya, seperti Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Jajang C. Noer, Niniek L. Kariem, dan Happy Salma merupakan kampiun di bidang seni peran. Seperti halnya Reza Rahadian, para senior aktris dan aktor ini beberapa kali meraih Piala Citra. Begitu juga dengan Djenar Maesa Ayu, Putri Ayudya, Arswendy Bening Swara, Fachri Albar, Muzakki Ramdhan, dan Egi Fedly pernah mendapatkan nominasi Piala Citra.

Alasan Kumpulkan Aktor dan Aktris Senior di Siksa Kubur

Joko Anwar menjelaskan alasannya mengumpulkan para aktor dan aktris dengan kemampuan akting yang tidak terbantah lagi itu. Menurut dia, deretan nama tersebut mampu memberikan pendalaman dan menjiwai setiap karakter yang diberikan, sehingga peran para aktor seakan hidup dalam film garapan pertamanya dengan Rumah Produksi Come and See Pictures.

"Para pemeran, bukan saja piawai berakting tapi juga memiliki muatan dan berhasil membuat Siksa Kubur jadi film yang berkualitas tinggi dan siap untuk menentukan benchmark baru untuk film horor tanah air," kata dia.

Kru Siksa Kubur Sabet Piala Citra FFI

Tak hanya pemain, kualitas para kru film Siksa Kubur juga telah teruji. Penulis dan sutradara Joko Anwar sendiri sejauh ini telah memenangkan empat Piala Citra sebagai Sutradara dan Penulis Skenario Terbaik. Sedangkan Produser dari Rumah Produksi Come and See Pictures, Tia Hasibuan juga mendapat dua Piala Citra.

Para pemeran balik layar juga seperti Penata musik yaitu Aghi Narottama, penata rias Novie Ariyanti, penata artistik Allan Triyana Sebastian, sinematografer Ical Tanjung, penata efek visual Abby Eldipie, penata suara Anhar Moha dan M. Ikhsan Sungkar juga masing-masing telah mendapatkan Piala Citra FFI.

Film Siksa Kubur dapat disaksikan di bioskop Tanah Air mulai 10 April 2024. Menurut Joko Anwar, Siksa Kubur merupakan film horor religi.

