Taeyang BIGBANG Ungkap Wajah Putranya Secantik Sang Istri, Min Hyo Rin

TEMPO.CO, Jakarta - Taeyang BIGBANG mengungkapkan wajah putranya sangat mirip dengan istrinya, Min Hyo Rin. Putranya yang baru berusia 1 tahun itu disebut memiliki paras yang cantik.

"Bayiku lahir di bulan November, jadi baru-baru ini, dia berulang tahun yang pertama. Dia juga mirip istriku, jadi dia sangat cantik," kata Taeyang saat hadir menjadi bintang tamu di episode baru acara YouTube 1theK Original Look Me Up pada Senin, 16 Januari 2023.

Putra Taeyang BIGBANG dan Min Hyo Rin Sering Dikira Perempuan

Taeyang menceritakan hal lucu soal putranya. Saat bepergian bersama, putra Taeyang dan Min Hyo Rin kerap dikira perempuan karena wajahnya yang cantik. "Jika saya membawanya keluar, orang-orang bertanya apakah dia perempuan dan saya harus memberi tahu mereka bahwa dia laki-laki setiap saat. Dia cantik. Dia sangat cantik dan berharga," kata Taeyang.

Selama acara, Taeyang mencari informasi tentang dirinya dan memastikan informasi online mana yang akurat dan mana yang salah. Pada halaman profilnya di Namuwiki, Taeyang membagikan bahwa informasi tentang ulang tahun putranya salah. Di bagian informasi keluarga di profilnya, tercantum bahwa ia menikah dengan aktris Min Hyo Rin pada 2018 dan melahirkan seorang putra pada Desember 2021.

"Itu salah. Bayiku lahir pada November 2021. Tolong perbaiki menjadi November," katanya.

Perjalanan Cinta Taeyang BIGBANG dan Min Hyo Rin

Taeyang BIGBANG dan Min Hyo Rin menggelar upacara pernikahan pada 3 Februari 2018 di sebuah gereja di Gyeonggi. Pernikahan keduanya digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga serta teman terdekat. Dalam pernyataan resmi dari YG Entertainment saat itu, Ki Tae Young yang memang dekat dengan keduanya, memimpin acara tersebut dan rekan penyanyi Zion T memberikan selamat lewat lagu.

Sementara untuk resepsi pernikahan digelar di hotel Paradise City, Incheon, Korea Selatan. Salah satu anggota BIGBANG, yaitu Daesung menjadi pemandu acara, sedangkan Seungri dan CL menyanyi untuk pasangan pengantin tersebut.

Kabar kehamilan Min Hyo Rin pertama kali disampaikan pada September 2021. Min Hyo Rin melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki pada November 2021. Kabar bahagia ini baru disampaikan YG Entertainment pada 6 Desember 2021. Hal itu yang membuat banyak orang mengira putra Taeyang lahir pada Desember 2021.

Terpaut usia dua tahun, keduanya dikabarkan saling jatuh cinta setelah Min Hyo Rin membintangi musik video untuk lagu solo Taeyang bertajuk 1AM pada 2014 silam. Sejak itu diketahui bahwa Min Hyo Rin adalah perempuan pertama yang pernah dikencani Taeyang. Keduanya mengumumkan hubungan romantis kepada publik pada 2015 dan mengumumkan pertunangan pada Desember 2017.

